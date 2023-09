Nach Übergriff auf Friedhof Großostheim - Verdächtiger gefasst

Eine junge Frau hatte bei der Polizei Anzeige erstattet, als sie am 19. August von einem ihr unbekannten älteren Mann auf dem Friedhofsgelände im Bartholomäusweg gegen ihren Willen umarmt und geküsst worden ist.

Die Ermittlungen haben im Zusammenspiel mit einem Zeugenaufruf in der Sache schließlich zum Erfolg geführt. Drei weitere Frauen haben sich inzwischen bei der Polizei gemeldet, denen auf dem Friedhof in der Vergangenheit ähnliches passiert war. Darüber konnten die Beamten auch schnell einen Mann identifizieren, der sich als Tatverdächtiger herauskristallisiert hat. Dabei handelt es sich um einen deutlich über 80-jährigen Landkreisbewohner, der sich ebenfalls als Friedhofsbesucher dort aufgehalten hatte.

Die Ermittlungen, die wegen sexueller Belästigung geführt werden, dauern unterdessen an.

Bilder aus öffentlicher Ausstellung entwendet - Zeugen gesucht

GLATTBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Wie erst jetzt polizeibekannt wurde hat ein Unbekannter im August Bilder aus einer Ausstellung im Gesundheitszentrum gestohlen. Die Polizei hofft bei den Ermittlungen auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nachdem bereits zwischen dem 21. und dem 22. August zwei Gemälde einer Künstlerin entwendet wurden und am 31. August drei weiterer Kunstwerke verschwunden waren, haben die Betreiber der Ausstellung nun die Polizei eingeschaltet. Die ermittelt nun wegen Diebstahls.

Die Bilder waren, neben weiteren Werken, in dem Gesundheitszentrum in der Hauptstraße ausgestellt und waren dabei an Schnüren hängend befestigt. Die Räumlichkeiten waren tagsüber frei zugänglich.

Nachdem sich in dem Gebäude mehrere Arztpraxen befinden, hoffen die Ermittler auf mögliche Zeugen des Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter tel. 06021/857-2230 entgegen.

Randalierer in Schule - Wer kann Hinweise geben?

KARLSTEIN-GROßWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte Täter haben sich über das Wochenende Zugang zur Waldschule verschafft und Sachschäden angerichtet. Die Polizei Alzenau ermittelt und sucht nach möglichen Zeugen.

Dem Sachstand nach haben sich die bislang Unbekannten aufgrund von Renovierungsarbeiten gekippte Fenster zu Nutze gemacht und sind in das Gebäude "An der Waldschule" eingedrungen. Im Inneren haben die Täter unter anderem Elektronik beschädigt und einen Feuerlöscher entleert.

Das Geschehen muss sich zwischen Freitag, 20:00 Uhr, und Montag, 06:55 Uhr, zugetragen haben.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Unsichere Fahrweise - Zeuge teilt "Schlangenlinienfahrerin" mit - Fahrerin deutlich alkoholisiert

BLANKENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer machte sich Sorgen, als er einen Pkw mit unsicherer Fahrweise im Ortsgebiet feststellte und verständigte die Polizei. Die Fahrerin des Autos stand erheblich unter Alkoholeinfluss.

Die 63-Jährige konnte schließlich gegen 13:15 Uhr angehalten und von einer Streife kontrolliert werden. Schnell war klar, dass Alkohol der Grund für den Fahrstil gewesen sein dürfte. Die Frau hatte bei einem Vortest einen Wert von deutlich über einem Promille.

Sie musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr haben die Beamten eingeleitet.

Zeugenaufruf

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag hat sich um 09:40 Uhr ein Unfall im Begegnungsverkehr auf der Kreisstraße AB 5 ereignet. Ein noch unbekannter orangener Kipplaster ist dabei von Weibersbrunn in Richtung Rothenbuch offenbar zu weit auf die Gegenfahrbahn gekommen und hat dabei den Außenspiegel und die Seitenscheibe eines Linienbusses touchiert und beschädigt. Der Laster ist ohne anzuhalten weitergefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.