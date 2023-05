Nach Stuten-Rettung in Hörstein: Fohlen geboren

Wie wir gestern erfahren haben, hat die Stute, der wir am 19.03.2023 aus ihrer lebensbedrohlichen Lage helfen konnten, am Freitagabend (27.05.2023) ein gesundes Fohlen auf die Welt gebracht. Pressemitteilung vom 19.03.2023: Am Sonntagmorgen (19.03.23, 7:39 Uhr) wurden die Feuerwehren Hörstein, Alzenau und Feuerwehr Karlstein zu einer Großtierrettung in ein Hörsteiner Gestüt gerufen. Dort lag eine hochschwangere Stute in ihrer Box auf der Seite. Die Seitenlage stellte für das Tier eine lebensbedrohliche Situation dar, aus der es sich selbst nicht mehr befreien konnte. Die Feuerwehr Alzenau verfügt über besondere Gerätschaften zur Großtierrettung, welche hier zum Einsatz kamen. In enger Abstimmung mit der anwesenden Tierärztin wurde dem Pferd ein Hebegeschirr angelegt. Anschließend wurde es mit dem Hebegeschirr, dem Kran des Wechselladerfahrzeugs der Feuerwehr Karlstein und einem Greifzug angehoben. So gelang es den im Umgang mit Großtieren geschulten Feuerwehrleuten, das erschöpfte Pferd auf die eigenen Beine zu stellen. Nach einer körperlichen Untersuchung durch die Tierärztin konnte sich die Stute weiter erholen und am Futtertrog stärken. Der Einsatz für die Feuerwehren war nach rund 3 Stunden beendet.