Nach Streit und Brand in Kleinheubach : Tatverdächtiger in U-Haft

Die Staatsanwaltschaft wirft dem festgenommen Mann vor, er habe einem anderen Mann aus seinem persönlichen Umfeld Schnitt- und Stichverletzungen am Oberkörper zugefügt und diesen schwer verletzt. Zudem war nach der Flucht des Angreifers in eine Lagerhalle dort ein Feuer ausgebrochen.Dazu heißt es in der Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft, dass sich Hinweise verdichteten, die auf eine Brandlegung hindeuten.

Der Augenzeugenbericht eines Nachbarn gab unserem Medienhaus zudem genaueren Aufschluss über das Geschehen. Er will höchstens mit seinem Spitznamen Ratz genannt werden und seine Unterstützung in der Notlage auch nicht an die große Glocke hängen. Er habe zunächst Hilferufe aus der Nachbarschaft gehört und sei von seiner Arbeit im Garten aufgesprungen, erzählt er. Und zwar barfüßig, in Unterhose und T-Shirt. Als er am Tatort wenige Häuser weiter ankam, habe er die zwei Männer bereits am Boden kämpfen sehen.

Ohne lange nachzudenken, habe er sich einen Plastikblumentopf gegriffen und ihn nach dem Angreifer geworfen. Drei solcher Würfe habe er gebraucht, bis der Mann davon benommen war und sein Opfer sich aufstellen konnte. Zum Glück, denn weitere Gegenstände habe er nicht griffbereit gehabt. Der Angreifer habe sich dann eine Tasche und eine Brechstange gegriffen und sei – als ob nichts gewesen wäre – auf die Straße davon gelaufen.

Als das Opfer mit ihm den flüchtenden Angreifer verfolgen wollte, habe er diesen auf seine Verletzungen aufmerksam machen müssen, erzählt uns der Augenzeuge weiter: Der angegriffene Mann sei blutüberströmt gewesen, offenbar von Stichverletzungen, die er dann im Krankenhaus behandeln ließ. So habe er den Täter alleine, barfüßig und mit Abstand auf seinem Fluchtweg beschattet, ohne ihm wegen der Brechstange in dessen Hand zu nahe zu kommen.

Im unübersichtlichen Bereich der Lagerhallen habe er ihn schließlich aus den Augen verloren und auf die Polizei gewartet. Gemeinsam hätten sie zwar dessen mutmaßliches Versteck ausgemacht, seien aber knapp zu spät gewesen, um ihn vor der Entzündung der Halle zu fassen. Über weitere Details und Spekulationen will sich Ratz übrigens nicht auslassen. Das sei ihm "zu viel Getratsche".

Kevin Zahn