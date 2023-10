Nach schwerem Unfall Anfang Oktober in Wertheim: Senior stirbt an Verletzungen

Die Originalmeldung der Polizei zu diesem Unfall: Wertheim - Ehepaar nach Unfall schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 15.10 Uhr in Wertheim. Die 84-jährige Lenkerin eines Mercedes befuhr die Neue Vockenroter Steige aus Richtung Nassig, kam aus bislang unbekannter Ursache zunächst nach links von der Fahrbahn ab, streifte dann im weiteren Verlauf eine Mauer rechts der Fahrbahn und prallte schließlich im Bereich der Kurve zur Georg-Feuerstein-Straße frontal in eine Mauer. Sowohl die Fahrerin, als auch ihr 88-jähriger Ehemann wurden durch den Unfall schwer verletzt. Die 84-Jährige war zunächst im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurden beide in ein Krankenhaus gebracht. Hierbei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der Sachschaden wird insgesamt auf 17.000 Euro geschätzt.

Vorfahrt missachtet

Tauberbischofsheim. Zwei verletzte Personen und rund 17.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend in Tauberbischofsheim. Gegen 19.25 Uhr prallten ein VW Touran und ein Mazda 3 im Kreuzungsbereich Schmiederstraße/Gartenstraße zusammen. Die 45-jährige VW-Fahrerin bog von der Gartenstraße nach links in die Schmiederstraße ein und übersah offensichtlich den bevorrechtigten 32-Jährigen in seinem Mazda. Bei dem Unfall wurden jeweils die Beifahrerinnen im Alter von 47 und 29 Jahren leicht verletzt.

Fahrzeug übersehen

Lauda-Königshofen. Am Donnerstagnachmittag wurde bei einem Verkehrsunfall in Lauda-Königshofen eine Person verletzt und es entstand rund 15.000 Euro Sachschaden. Gegen 15.20 Uhr war ein 40-Jähriger mit seinem Skoda in der Badstraße unterwegs. Als er an der Kreuzung zur Becksteiner Straße in diese abbog, übersah er vermutlich eine von rechts kommende 55-Jährige mit ihrem BMW. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Durch den Unfall wurde die Fahrerin des BMW leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn