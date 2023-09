Nach Pfefferspray-Attacke in Aschaffenburg - Zeugen gesucht

Dem Sachstand nach eskalierte gegen 3.25 Uhr eine Streitigkeit zwischen einer 3-köpfigen und einer 5-köpfigen Personengruppe in der Sandgasse. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 26-Jähriger mit einem Tierabwehrspray besprüht wurde. Der Täter aus der 5-köpfigen Personengruppe flüchtete samt seinen Begleitern im Anschluss in Richtung Dalberg.

Eine sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls eingeleitete Fahndung der Aschaffenburger Polizei ist ohne Erfolg geblieben. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen und der Identität der noch Unbekannten. Bei der flüchtenden Personengruppe soll es sich um drei Männer und zwei Frauen gehandelt haben.

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann oder sonst sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken