Nach Notbremsung in Mainaschaff - Lokführer beleidigt

Trotzdem wurde er nach dem Stopp beschimpft. Als der Lokführer die beiden Personen zur Rede stellen wollte, beleidigte ihn der Mann und flüchtete. Seine 28-jährige Begleitung blieb zurück. Drei Männer solidarisierten sich mit der Frau, beschimpften und beleidigten den Triebfahrzeugführer, so die Polizei. Die Gruppe stellte sich dazu vor den Zug und blockierte damit den Bahnverkehr. Erst herbeigerufene Streifen der Bundespolizei und der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnten die Situation beruhigen. Alle aus dem Landkreis Aschaffenburg stammenden tatverdächtigen Personen waren alkoholisiert. Bei ihnen wurden die Personalien festgestellt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Beleidigung und Bedrohung. Wegen des Vorfalls war die Bahnstrecke zwischen 0.30 und 1.45 Uhr gesperrt.

Mehrere Reifen bei Autohandel in Mainaschaff gestohlen

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen Samstag und Dienstag Zugang zu dem Gelände eines Autohändlers verschafft und Komplettreifensätze gestohlen. Die Polizei ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach müssen sich die unbekannten Diebe zwischen Samstag, 13:00 Uhr, und Dienstag 17:10 Uhr, unbemerkt gewaltsam Zutritt zu dem Gewerbegelände im Kreuzäcker-Ring verschafft haben. Hierbei haben sie einen Zaun beschädigt und anschließend Reifen im Wert mehrerer tausend Euro entwendet.

Die Reifen waren im hinteren Bereich des Autohandels gelagert, der sich in der Verlängerung zum Aftholderweg befindet.

Zeugen, die in dem Zusammenhang möglichweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Unfallflucht auf Klinikparkplatz in Aschaffenburg - Zwei Unfallzeugen gesucht

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Die Polizei Aschaffenburg sucht nach zwei Augenzeugen einer Unfallflucht, die sich am Samstag am Klinikum zugetragen hat. Ihre Beobachtungen sind für die Ermittlungen wichtig.

Dem Sachstand nach wurde gegen 22:50 Uhr ein schwarzer 5er BMW auf dem Besucherparkplatz des Klinikums am Hasenkopf angefahren. Der unbekannte Fahrer ist im Weiteren davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zwei ebenfalls noch unbekannte Zeugen haben den Unfall offensichtlich beobachten können und den Halter des angefahrenen BMWs darüber informiert. Dieser ist kurze Zeit später zu seinem beschädigten Auto gekommen und hat später Anzeige bei der Polizei erstattet.

Die Unfallermittler benötigen die unbekannten Zeugen für die weiteren Ermittlungen.

Die beiden Personen werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Am Dienstag wurde in der Zeit zwischen 05:50 Uhr und 14:20 Uhr ein schwarzer Seat Ibiza bei einer Unfallflucht an der Beifahrertür beschädigt. Das Auto stand in der Zeit auf dem geschotterten Parkplatz hinter dem Klinikum "Am Hasenkopf".

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

ALZENAU-HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr, und Freitag, 12:00 Uhr, wurden in der Hohe-Mark-Straße kleine Fahrzeugteile, unter anderem die Abdeckung der Abschleppöse, von einem blauen Mazda CX5 entwendet.

KARLSTEIN-GROSSWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Montag, zu nicht näher bestimmbarer Zeit, und Dienstag, 08:00 Uhr, wurde die St. Bonifatius Kirche mit Graffiti beschmiert.

Hinweise nimmt die Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

