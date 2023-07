Nach Körperverletzung in Großkrotzenburg: Polizei sucht Mann in Badehose

Laut eigenen Angaben wollte der 53-Jährige den Streit schlichten. Im weiteren Verlauf legte das Boot jedoch an, der Unbekannte stieg herunter und ging den Spaziergänger unvermittelt körperlich an. Der Angreifer beruhigte sich offenbar erst wieder, als eine Frau vom Boot dazukam und diesen wieder mit auf den Bay Liner mit weißem Rumpf und blauen Streifen nahm. Danach fuhr das Boot davon. Der Unbekannte war etwa 1,90 Meter groß und 45 bis 50 Jahre alt. Er hatte eine kräftige Figur, ein rundes Gesicht und dunkelbraunes Haar mit grauen Strähnen.

Zudem hatte der Mann einen Vollbart. Die Frau, welche kurzzeitig das Boot verließ, war etwa 1,65 Meter groß und trug einen roten Bikini. Das Boot, auf dem sich etwa fünf bis sechs Personen aufhielten, war etwa sechs Meter lang. Der 53-Jährige zog sich durch den Angriff leichte Verletzungen zu. Hinweise zum Vorfall bitte an die Wache der Polizeistation in Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0.

Unfallflucht in Bruchköbel: Landwirtschaftliche Zugmaschine mit Anhänger gesucht

Bundesstraße 45/Bereich Bruchköbel (fg) Am Freitagabend kam es auf der Bundesstraße 45 zwischen Bruchköbel und Hanau zu einem Unfallgeschehen, infolgedessen eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit Anhänger davonfuhr. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 18.30 Uhr befuhren ein 37 Jahre alter Mann aus Frankfurt in seinem Ford Fiesta sowie eine 68 Jahre alte Frau in ihrem blauen Skoda Fabia den mittleren der drei Fahrspuren der Bundesstraße 45 in Richtung Hanau. In Höhe der Auffahrt "Kirlesiedlung" sei das Gespann aufgefahren, ohne auf die dort fahrenden Verkehrsteilnehmer zu achten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern habe der Ford-Fahrer eine starke Bremsung eingeleitet; die Skoda-Fahrerin konnte offensichtlich nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass diese auf den Ford auffuhr. Insgesamt entstand durch den Auffahrunfall ein Schaden von rund 2.000 Euro. Das unfallverursachende Fahrzeuggespann fuhr in Richtung Hanau weiter. Der Anhänger sei im hinteren Bereich weinrot lackiert und im Frontbereich mit Holz verkleidet gewesen. Hinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Ermittler der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Wohnwagen in Maintal gestohlen

Maintal (fg) Am Freitagabend waren Diebe in der Robert-Bosch-Straße (einstellige Hausnummern) zugange und entwendeten einen weißen Wohnwagen des Herstellers Knaus. Der Eigentümer hatte seinen Wohnwagen des Typs "Da Vinci 700 KD" auf dem Firmengelände gesichert abgestellt. Um an den Wohnwagen zu gelangen brachen Unbekannte zunächst das Zugangstor auf, ehe das Deichsel- und Felgenschloss des Gefährts angegangen wurde.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Wohnwagendiebstahl sowie zum Verbleib des Fahrzeugs geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.

Sachbeschädigung an Fahrzeug: Polizei sucht einen bestimmten Zeugen

Langenselbold (jm) Nach einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug am Samstagmorgen in der Ringstraße (20er-Hausnummern) sucht die Polizei den unbekannten Täter sowie einen ganz bestimmten Zeugen. Kurz vor 11.30 Uhr hörte der Eigentümer eines Opel Antara einen Schlag und lief nach draußen. Hierbei stellte er die Beschädigungen an der Windschutzscheibe seines im Hof stehenden Fahrzeuges fest. Ein Zeuge, der mit seinem schwarzen Audi vorbeifuhr, teilte mit, dass ein Unbekannter offenbar einen Stein auf die Windschutzscheibe geworfen habe und anschließend wegrannte.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten, 1,70 Meter großen Mann mit schwarzen kurzen Haaren gehandelt haben. Er soll barfuß unterwegs gewesen sein und ein hellblaues T-Shirt sowie eine kurze Hose getragen haben. Die Polizei bittet nun den unbekannten Audi-Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Sechs Unfallbeteiligte: Polizei sucht Zeugen

Autobahn 66/Schlüchtern (fg) Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn 66 am frühen Montagmorgen zwischen den Anschlussstellen Schlüchtern Nord und Süd in Fahrtrichtung Frankfurt. Gegen 6.20 Uhr wurde die Autobahn nach einer Kollision, an der fünf Fahrzeuge und ein Lastkraftwagen beteiligt waren, voll gesperrt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zogen sich fünf Unfallbeteiligte leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Vollsperrung kam es bis zur Freigabe der Autobahn gegen 10.30 Uhr teils zu erheblichem Rückstau. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Schlüchtern Nord abgeleitet. Nebst der Polizei waren die zuständige Autobahnmeisterei, der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr vor Ort.

Zur Klärung der Unfallursache bitten die Beamtinnen und Beamte der Polizeiautobahnstation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 um Zeugenhinweise.

