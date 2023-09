Nach Kerb-Besuch: Junger Mann vom Zug erfasst

Am 2. September 2023 passierte um 3.09 Uhr ein Güterzug den Bahnhof in Klein-Gerau (Kreis Groß-Gerau). Bei der Durchfahrt wurde der junge Mann vom Zug erfasst. Er überlebte den Unfall, wurde aber mit einer schwersten Verletzung am Bein durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Der 22-Jährige Verunfallte hatte zuvor die Kerb in Klein-Gerau besucht. Wie genau es zu diesem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen vor Ort und auch die Einsatzkräfte wurden durch ein Kriseninterventionsteam der Landespolizei und die Seelsorge der Bundespolizei betreut. Es waren Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Landes- sowie Bundespolizei vor Ort eingesetzt.

Die Bahnstrecke war im Zeitraum von 3.24 Uhr bis 5.59 Uhr gesperrt.

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/mm