Nach Fluchtfahrt durch Würburg - Zwei Verdächtige in Haft

Wie bereits berichtet, lagen der Kriminalpolizei Hinweise vor, dass am Donnerstagnachmittag Geld aus einem aktuellen Telefonbetrug abgeholt werden sollte. Gegen 15:30 Uhr kamen die Tatverdächtigen zu der vermeintlichen Übergabe in die Simon-Breu-Straße. Hierbei nahmen die Polizisten einen der Beiden, einen 20 Jahre alten Mann, schnell fest. Der Fahrer des Tatfahrzeugs gab jedoch Gas und fuhr dabei auf einen der eingesetzten Beamten zu. Der Polizist gab in der Folge Warnschüsse ab.Er musste zur Seite springen, um nicht überfahren zu werden.

Durch den 21-jährigen Fahrer des flüchtenden Pkw kam es im weiteren Verlauf zu gefährlichen Fahrmanövern im Stadtteil Frauenland, bei denen dem Sachstand nach mehrere Verkehrsteilnehmer und Einsatzkräfte gefährdet worden sind. Nur durch Zufall kam es zu keinerlei Personenschäden.

Die Flucht durch das Stadtgebiet endete schließlich an einer roten Ampel im Bereich des Stadtrings an der Abzweigung zur Salvatorstraße. Der Flüchtige konnte hier vorläufig festgenommen werden. Polizeibeamte brachten ihn und seinen 20-jährigen Begleiter in die Hafträume der Polizeiinspektion.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg führte die Kripo die Tatverdächtigen dem Ermittlungsrichter vor. Dieser erließ gegen den 20-Jährigen einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des gewerbsmäßigen Betruges und gegen den 21-Jährigen zusätzlich wegen des dringenden Tatverdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Anschließend brachte die Polizei die Männer in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten.

Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise gefährdet worden sind werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.