Nach Einbruch: Seligenstädter Freibad kann wieder öffnen

In der Nacht auf Montag sind Kriminelle in das Seligenstädter Freibad eingebrochen und haben dort randaliert. Nach polizeilichen Ermittlungen ist das Bad inzwischen wieder geöffnet. (Symbolbild)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in das Seligenstädter Freibad eingebrochen und haben dort randaliert. Das meldete die Stadt am Montagvormittag. Kurz zuvor hatte die Verwaltung bereits eine Pressemitteilung verschickt, laut derer das Schwimmbad wegen polizeilicher Ermittlungen den ganzen Montag geschlossen bleiben müsse. Nach Abschluss der Spurensicherung konnte das Bad jedoch kurze Zeit später öffnen.

»Der oder die Täter sind mit roher Gewalt vorgegangen«, sagte Stadtrat Michael Gerheim. »Die Tür zum Kassenhäuschen wurde aufgehebelt, Fenster beschädigt. Die genaue Schadenshöhe wird sich im Laufe der nächsten Tage herausstellen.«

