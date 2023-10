Nach Einbruch in Kleinostheimer Tankstelle: Täter flüchtig

Dem Sachstand nach sind mehrere noch unbekannte Personen am Montag gegen 01:35 Uhr gewaltsam in die Verkaufsräume der ARAL-Tankstelle in der Aschaffenburger Straße eingedrungen und letztendlich mit ihrer Tatbeute – einem Tresor mit den Tageseinnahmen in noch unbekannter Höhe – geflüchtet.

Bei ihrer Flucht verwendeten die Täter einen silbernen Audi-Kombi mit gestohlenen Kennzeichen aus dem Main-Taunus-Kreis (MTK-TO800). Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro.

Die Ermittler wenden sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat bereits kurz vor der Tat im Umfeld der Tankstelle verdächtige Personen wahrgenommen?

Wem ist das mutmaßliche Fluchtfahrzeug aufgefallen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zu dem Einbruch machen?

Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Aufmerksamer Zeuge vereitelt Diebstahl - Weitere Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Am Samstagvormittag hat ein Passant offenbar einen Diebstahl verhindern können. Der Zeuge hatte einen verdächtigen Mann gesehen, der den Innenraum eines Pkws durchwühlt hat. Der mutmaßliche Dieb ist daraufhin geflüchtet. Die Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen. Gegen 10:45 Uhr fiel einem 50-Jährigen ein Mann auf, der sich auf dem BayWa-Parkplatz in der Goldbacher Straße verdächtig um Fahrzeuge umhertrieb. Als der Verdächtige schließlich einen Mitsubishi geöffnet hatte und das Fahrzeug augenscheinlich durchsuchte, sprach der Zeuge den Unbekannten an, woraufhin dieser zu Fuß die Flucht ergriff. Auffällig war, dass der mutmaßliche Täter zuvor mit einem Fahrrad unterwegs war, dass er am Ende des Parkplatzes zurückgelassen hatte.

Der Autobesitzer konnte schnell ausfindig gemacht werden. Aus dem Fahrzeug fehlte glücklicherweise nichts. Die schließlich hinzugerufene Streife der Polizei Aschaffenburg stellte das Fahrrad des Flüchtigen sicher. Die Ermittlungen werden wegen eines versuchten Diebstahldelikts geführt.

Der flüchtige Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

Circa 160 cm bis 165 cm groß

Trug eine dunkelblaue Jeans und eine Outdoorjacke

Hatte eine blaue Cap auf dem Kopf

Mögliche weitere Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Polizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Verunglückter Motorradfahrer verstorben



Sailauf. Der 53-jährige Motorradfahrer, der am 05. Oktober bei einem Verkehrsunfall bei Sailauf schwer verletzt wurde, ist am Samstag in einem Krankenhaus an den Folgen der Verletzungen verstorben.

Zeugenaufrufe

KLEINOSTHEIM. Zwischen Samstag, 14:30 Uhr, und Sonntag, 10:30 Uhr, wurde ein weißer Opel Adam in der Goethestraße Höhe der 20er Hausnummern angefahren und beschädigt. Der Opel stand am Fahrbahnrand geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

ALZENAU. Am Freitag wurde ein geparkter Renault Trafic am rechten Seitenspiegel angefahren. Das Fahrzeug stand in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr vor der Apotheke "In den Mühlgärten".

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Pressemeldungen Polizeipräsidium Unterfranken