Nach Drohung: Landratsamt Aschaffenburg geräumt

Zur Stunde (10 Uhr) ist die Polizei in dem Gebäude mit Suchhunden im Einsatz. Alle Mitarbeiter haben das Landratsamt verlassen und befinden sich nun im Home Office.

Die Polizei sieht die Drohung, die bereits am Wochenende per Mail einging und am Montagmorgen gesehen wurde, allerdings im Kontext mit ähnlichen Mails, die in den vergangenen Wochen an Schulen und Ämter verschickt wurden. Das erklärte Martin Kuhn vom Polizeipräsidium Unterferanken auf Anfrage. Er gehe davon aus, dass der Betrieb in dem Amt zeitnah wieder aufgenommen werde.

Wir berichten hier weiter