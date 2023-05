Nach Brandstiftung bei Gelnhausen: Urteil rechtskräftig

Nach Angaben des Landgerichts Hanau legten weder die Staatsanwaltschaft noch die Verteidigung Revision ein. Die Schwurgerichtskammer sah es als erwiesen an, dass die an einer schweren Depression leidende Frau im August 2022 nachts das unter Denkmalschutz stehende Hofgut Kaltenborn nahe Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) historisches Hofgut, in dem sie seit Jahren zur Miete wohnte, betrunken in Brand gesteckt und dabei den Tod von drei Bewohnern «billigend in Kauf genommen» hat.



Die Nachbarn der Angeklagten hatten überlebt, weil sie von ihren Hunden gewarnt wurden und ins Freie fliehen konnten.

Das Gericht blieb in dem vor eineinhalb Wochen verkündeten Urteil hinter der Forderung der Staatsanwaltschaft zurück, die eine Freiheitsstrafe von neun Jahren und zehn Monaten verlangt hatte.