Nach Badeunfall in Haibach: Polizei und Staatsanwaltschaft äußern sich

Was war geschehen? Ein Schwimmkurs im Haibacher Hallenbad am Freitag, 28. April. Es kommt zu einem Badeunfall, bei dem der Junge aus noch ungeklärter Ursache unter Wasser gerät und schwere Verletzungen erleidet. Zeugen holen ihn aus dem Schwimmbecken. Der Rettungsdienst bringt ihn in ein Krankenhaus, wo er auf einer Intensivstation behandelt wird. Eine Woche später stirbt er.

Aus den Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung wird fahrlässige Tötung. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln unter Hochdruck, heißt es auf Nachfrage unseres Medienhauses. Untersucht werde vor allem, welche Personen überhaupt Aufsichtspflichten inne hatten – gegen eine Person wurde bereits ein Verfahren eingeleitet, in dem geprüft werde, ob diese Person Pflichten verletzt habe und dies den Tod des Kindes zur Folge hatte.

Um wen es sich dabei handelt, wollte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht konkretisieren. Auf die erneute Nachfrage, ob dies der Schwimmtrainer des Kurses sei, blockte die Polizei ab. Aus ermittlungstaktischen Gründen.

Die Beamten versuchen nun, das Geschehen über Zeugenaussagen zu rekonstruieren, heißt es weiter in der gemeinsamen Mitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg. Außerdem wurde eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Bis das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchungen vorliegt, dürfte es einige Tage dauern.

UPDATE: Dieser Text wurde um 15.17 Uhr ergänzt.