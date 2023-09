Nach Attacke auf Frau - 1000 Euro Belohnung für Hinweise

Lebenslange Schäden

Innerhalb der vergangenen Wochen haben die Soko-Mitarbeiter 110 Vernehmungen und über 150 Befragungen durchgeführt sowie mehr als 80 Spuren überprüft, berichtet die Polizei. Auch Hinweise aus der Bevölkerung brachten keinen entscheidenden Durchbruch bei der Aufklärung des Falles. Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei gehen aufgrund der bisherigen Ermittlungen und kriminaltechnischen Untersuchungen davon aus, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt. Die Frau wird ein Leben lang an den Folgen leiden, wahrscheinlich vom Hals abwärts querschnittgelähmt. Die Frau wird aktuell in einer Reha-Klinik weiter behandelt.

Die Soko »Wagen« fragt:

o Wer hat die 61-Jährige am Tattag, 27./28 Juli, gesehen?

o Wer hat andere Personen am Tattag am Tatort gesehen?

o Wer kann Angaben zum Tatzeitraum und Tatort machen?

Hinweise an die Polizei:? Tel. 07131 104-4444