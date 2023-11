Mutwillige Beschädigung am geparktem Auto

Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte sie mehrere Schlitze in dem Verdeck ihres Fahrzeugs, welche durch einen bislang unbekannten Täter herbeigeführt wurden. Wer sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld melden. Tel. 09391/9841-0.

Vorfahrtsmissachtung im Wohngebiet

Urspringen. Am Freitagmittag befuhr ein 43-jähriger Fahrzeugführer eines Lastkraftwagens die Sonnenstraße im Ortsgebiet Urspringen. An der Kreuzung mit der Oberen Kiesstraße angekommen, wollte er diese der Sonnenstraße folgend passieren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 59-jährigen Fahrzeugführer eines Opels. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde keiner der Beteiligten verletzt. Es entstanden lediglich Sachschänden in Höhe von rund 10.000 Euro.