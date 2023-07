Mutmaßlicher Schwarzangler leistet Widerstand - Anglerin flüchtet

Gegen 16:50 Uhr sollten zwei Personen „Am Floßhafen“ beim Angeln kontrolliert werden. Bei der folgenden Ansprache wollten der Mann und die Frau keine Personalien angeben und sich vom Einsatzort entfernen. Ein Polizeibeamter musste den Mann festhalten. Dieser sperrte sich in der Folge und leistete Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme. Während der Festhaltung des Mannes entfernte sich die Begleiterin mit zwei Handangeln unerkannt in Richtung Stadtmitte.

Die unbekannte Frau kann wie folgt beschrieben werden:

Kräftige Statur

Circa 45 Jahre alt

Trug ein schwarz-weißes Oberteil und eine schwarze Hose

Hatte zwei Handangeln und weitere Angelausrüstung dabei

Die Wasserschutzpolizei ermittelt wegen Fischwilderei und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und bittet unter Tel. 06021/857-2230 um Zeugenhinweise zur unbekannten Anglerin.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag wurde zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr ein E-Scooter der Marke Xiaomi in der Farbe Schwarz entwendet. Der Roller war am Fahrradständer am Bahnhofsplatz abgeschlossen und abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

