Mutmaßlicher Exhibitionist in Kleinostheim

Wie am Dienstag bei der Polizei mitgeteilt wurde, trat der unbekannte Mann am vergangenen Samstag, gegen 09:00 Uhr, einer Frau am Bahnhof entgegen. Als er sein Geschlechtsteil vorzeigte, befand sich der Mann auf dem Bahngleis 1. Der Unbekannte flüchtete umgehend mit einem Fahrrad in Richtung Bahnhofstraße, als die Geschädigte ihr Mobiltelefon aus ihrer Tasche herausholte.

Die gesuchte Person konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Kräftige Gestalt

circa 65 Jahre alt

dunkle Haare

Trug ein helles T-Shirt, eine lange, dunkle Jogginghose

Hatte eine dunkle Schildkappe auf dem Kopf

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 mit der Kripo in Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht in Aschaffenburg - Mopedfahrer verletzt

ASCHAFFENBURG-DAMM. Am Dienstagmittag hat ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer einen Unfall verursacht, bei dem ein Kraftradfahrer leicht verletzt wurde. Der Pkw-Fahrer entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Gegen 13:00 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad von Goldbach kommend durch die Schönbornstraße. Der unbekannte Chevrolet-Fahrer fuhr in gleicher Richtung und wechselte den Fahrstreifen. Um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden, führte der Kraftradfahrer eine Vollbremsung durch und stürzte in der Folge zu Boden. Ob es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der 35-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt. Ein Rettungswagen wurde zur Versorgung des Verletzten hinzugerufen. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Zeugenhinweise zum unbekannten Unfallverursacher, der mit einem silbernen Chevrolet unterwegs war, nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG. Am Dienstag hat ein Unbekannter zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr einen geparkten Suzuki beschädigt. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Würzburger Straße abgestellt.

ASCHAFFENBURG. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat einen geparkten, braunen Hyundai in der Edith-Stein-Straße beschädigt. Die Verkehrsunfallflucht muss sich im Zeitraum vom 25.05.2023, 18:00 Uhr, bis 11.06.2023, 12:10 Uhr, ereignet haben. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit von Sonntag, 12:00 Uhr, bis Dienstag, 18:00 Uhr, hat ein Unbekannter die linke Seite eines einen schwarzen Hyundai in der Grubenstraße angefahren. Die Schadenshöhe wird mit circa 2.500 Euro beziffert.

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagabend brannte ein Mülleimer auf einem Fußweg zwischen der Freigerichter Straße und Am Campingplatz. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Kahl am Main gelöscht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 250 Euro.

MÖMBRIS, OT KÖNIGSHOFEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagmorgen, gegen 08:15 Uhr, brannte ein halber Ster Holz auf dem Weg vom Sportplatz in Richtung des dortigen Waldes. Da eine Brandstiftung nicht auszuschließen war, hat die Polizei Alzenau die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang auch nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken