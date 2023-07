Mutmaßlicher Exhibitionist in Elsenfeld

Am Sonntag wurde der Polizei Obernburg bekannt, dass der unbekannte Mann am vergangenen Samstag, gegen 19:30 Uhr, einer Frau im Mühlweg entlang des dortigen Beach Parks entgegengetreten ist. Hierbei sprach der Mann die junge Frau an und zeigte dabei sein Glied. Als die Frau sich abwendete und in Richtung Bürgerzentrum gelaufen ist, flüchtete der Unbekannte zu Fuß. Zu einem weiteren Kontakt ist es zwischen den beiden nicht gekommen.

Die gesuchte Person konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Schlanke Statur

dunkelhäutig

circa 20 Jahre alt

Dunkle, kurz rasierte Haare

Trug ein helles T-Shirt

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kripo in Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Obernburg am Main

MÖNCHBERG, LKR. MILTENBERG. Am Samstag ist es gegen 18:30 Uhr auf der Staatsstraße 2441 zwischen Eschau und Mönchberg zu einem Beinahezusammenstoß zwischen zwei Pkw gekommen. Der Fahrer eines grauen Audi S5 musste einem entgegenkommenden weißen Mercedes ausweichen und hat beim Abkommen von der Fahrbahn seine Autofelgen beschädigt. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des Mercedes, der nach dem Geschehen davongefahren ist.

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Sonntag wurde ein blauer Opel Astra offensichtlich mutwillig zerkratzt. Das Auto stand zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr auf dem Parkplatz des Elsavamars in der Dammsfeldstraße.

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Sonntags wurde ein VW Golf bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Fahrzeug war von 09:00 Uhr bis 16:45 Uhr in der Diemariusstraße geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Ein grauer Citroen wurde zwischen Samstag, 21:00 Uhr, und Sonntag, 14:00 Uhr, mutwillig beschädigt. Der rechte Außenspiegel wurde beschädigt und Kratzer im Lack verursacht. Das Fahrzeug stand in der Zeit in der Straße "Am Bischof".

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken