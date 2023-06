Mutmaßlicher Brandstifter in Hanau gefasst

Wie die Polizei weiter berichtet, kam es in der Straße jüngst zu mehreren Bränden in leerstehenden Gebäuden. Es wird nun geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht und der Tatverdächtige auch für diese Brände verantwortlich ist.

Vor der Festnahme hatten Passanten gegen 21.30 Uhr den Mann im Gebäude gesehen und ihn auf sein offenbar auffälliges Verhalten angesprochen, so die Polizei. Daraufhin schlug der Mann einem der Zeugen mit seiner Faust ins Gesicht und versuchte zu flüchten. Die beiden Beobachter hielten den Mann jedoch fest und bemerkten dabei, dass der Dachstuhl des Hauses brannte. Die eintreffenden Beamten nahmen den Mann, der zwei Feuerzeuge bei sich hatte, vorläufig fest und brachten ihn zur Dienststelle. Die Feuerwehr Hanau konnte den Brand schnell löschen.

Es gibt, laut Polizei, mehrere Hinweise darauf, dass der Verdächtige auch bei den vorangegangenen Bränden im Kinzigheimer Weg gesehen wurde. Er wurde am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl aufgrund von Fluchtgefahr und setzte diesen gegen Meldeauflagen außer Vollzug, so die Staatsanwaltschaft.

Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen Gekürzte gemeinsame

Hakenkreuz auf Hausfassade in Hanau

Hanau (jm) Unbekannte haben eine Hausfassade in der Lamboystraße mit einem Hakenkreuz verunstaltet. In der Zeit zwischen letzten Freitag (23.06.), 17 Uhr und Montag (26.06.), 12.50 Uhr, ritzten die Täter ein Hakenkreuz in die Fassade einer Sozialeinrichtung. Der Vorfall wurde am Donnerstag der Polizei gemeldet. Die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen hat die Ermittlungen nun aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Unfallflucht : Zehnjähriges Mädchen in Bruchköbel leicht verletzt

Bruchköbel (dj) Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in der Königsberger Straße am Donnerstagmorgen, bei dem ein zehnjähriges Kind leicht verletzt wurde, nach dem Verursacher. Gegen 7.20 Uhr befuhr die Radfahrerin den Kirleweg in Richtung Stadtmitte und bog nach links in die Königsberger Straße ab. Während des Abbiegevorgangs setzte der oder die Unbekannte aus der Königsberger Straße kommend ebenso zum Linksabbiegen in den Kirleweg an, wobei der Wagen das Hinterrad des Velos touchierte und die Zehnjährige zu Fall kam. Bei dem Unfall erlitt sie neben Kopfschmerzen eine Verstauchung am Sprunggelenk. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich beim Verursacherfahrzeug um ein schwarzes Auto mit MKK-Kennzeichen handeln.

Weitere Hinweise zu dem Unfall nehmen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

14-jähriger Junge bei Kollision verletzt: Unfallflucht

Neuberg/Ravolzhausen (dj) Ein 14-Jähriger ist am Donnerstagabend bei einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter an der Kreuzung Wilhelmstraße/Marienstraße leicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt dabei wegen Fahrerflucht und sucht nun Zeugen sowie die 16 bis 18 Jahre alte Verursacherin des Unfalls. Nach bisherigem Kenntnisstand ist bekannt, dass der Junge gegen 17.45 Uhr mit seinem Rad auf dem rechten Gehweg in der Marienstraße unterwegs war und im Einmündungsbereich der Wilhelmstraße ein von rechts kommender E-Scooter (auch auf dem Gehweg) mit ihm zusammenstieß, wodurch er hinfiel. Durch den Sturz erlitt er leichte Verletzungen und es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro an dem Fahrrad. Nach einem kurzen Wortwechsel gingen beide Unfallparteien anschließend jedoch ihrer Wege: Die Verursacherin war 1,70 bis 1,80 Meter groß, hatte lange dunkle Haare zu einem Zopf gebunden, trug ein weißes T-Shirt, eine beige Hose und war auf einem grauen Scooter unterwegs.

Weitere Hinweise zu dem Unfall nehmen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

Einbruch in Autowerkstatt

Jossgrund/Lettgenbrunn (jm) Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag in eine Autowerkstatt in der Sudetenstraße ein. Die Einbrecher gelangten in der Zeit zwischen 17.50 und 7.50 Uhr über ein Fenster ins Innere der Werkstatt und durchwühlten alle Räumen. Sie nahmen unter anderem Werkzeug und Baumaschinen mit. Der gesamte Wert der Beute wird derzeit noch ermittelt.

Die Kripo Hanau hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

59-jährige Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Steinau an der Straße / Marjoß (lei) Mit schweren Verletzungen ist am Donnerstagnachmittag eine 59 Jahre alte Radfahrerin ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Frau aus Marjoß war gegen 17 Uhr mit einem weiteren Radfahrer auf der Landesstraße 3196 von den Barackenhöfen in Richtung Marjoß unterwegs, als ihr Begleiter aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und stürzte. Die hinter ihm fahrende 59-Jährige konnte offenbar nicht mehr ausweichen und kam ebenso zu Fall. Während ihr Begleiter unverletzt blieb, zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Kripo bitte um Hinweise: In Firmengebäude eingedrungen

Schlüchtern (jm) Einbrecher, die in der Nacht zum Donnerstag in der Obertorstraße (30er-Hausnummern) in ein Firmengebäude eingedrungen waren, erbeuteten unter anderem Bargeld. Die Täter, die zwischen 19 und 7.50 Uhr, für ihren Einstieg eine Tür aufgehebelt hatten, gelangten anschließend über das Treppenhaus in ein Büro. Dort hebelten sie einen Tresor auf und nahmen unter anderem eine Geldkassette mit Bargeld mit. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter der Rufnummer 06181 100-123.

Meldungen des Polzeipräsidiums Südosthessen