Mutmaßliche Rauschgiftkuriere auf A3 festgenommen

Am Dienstagabend unterzogen Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried auf der A3 bei Theilheim einen Citroen einer verdachtsunabhängigen Routinekontrolle. Im Rahmen der Kontrolle entdeckten die Polizisten zunächst eine geringe Menge Haschisch sowie ein Pfefferspray in der Umhängetasche des 25-jährigen Beifahrers. In der Folge konnten in einer Stofftasche im Kofferraum etwa 2,2 Kilogramm Haschisch und etwa Kokain im hohen zweitstelligen Grammbereich aufgefunden und sichergestellt werden. Der Fahrer im Alter von 24 Jahren und sein Beifahrer wurden festgenommen. Etwa 3.800 Euro Bargeld und das Fahrzeug der beiden Männer wurden neben dem Rauschgift ebenfalls sichergestellt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Beschuldigten am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten, bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erließ.

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg zur Herkunft und dem Zielort der Drogen. Die beiden Männer sitzen indes in Justizvollzugsanstalten ein.