Musikclubs Beavers in Erlenbach warnt vor Betrugsversuchen mit Konzertkarten

Die Masche ist nicht neu, Betrüger bieten Konzertkarten an, die sie nicht Besitzen und wollen dafür Geld kassieren. Der bevorzugte Zahlungsweg der Betrüger: PayPal Family and Friends, weil es angeblich so viel einfacher ist.

Das Problem bei der Bezahlung über die Familie-und-Freunde-Option bei PayPal ist, dass der Zahlungsdienstleister hier keine Nachverfolgungsmöglichkeit bietet. Diese Funktion ist für Zahlungen an Leute gedacht, die der Nutzer persönlich kennt und denen er vertraut. Das vermerkt PayPal aus ausdrücklich auf seiner Seite: »Persönlichen Zahlungen sind nicht vom PayPal-Käuferschutz abgedeckt.«

Das Beavers-Team warnt ausdrücklich davor, sich auf solche Angebote einzulassen, die zum Teil in den Kommentaren unter den Veranstaltungen angeboten wurden. »Es gab bisher wissentlich zwei gescheiterte Betrugsversuche, bei denen die Opfer den Betrug rechtzeitig gemerkt haben, aber es gab leider auch mindestens einen Fall, bei dem das Opfer per PayPal Family and Friends bezahlt, dann aber keine Tickets bekommen hat.«, so schreibt uns Clubbetreiber Robin Reichel-Dittes auf unsere Anfrage.

Das Beavers-Team bittet ausdrücklich darum, die betrügerischen Accounts zu melden, damit die falschen Anbieter blockiert werden können. Da sich neue Zugänge für neue Betrugsversuche aber sehr schnell erstellen lassen, hilft auf allen Seiten nur Wachsamkeit.

Dirk Ceelen