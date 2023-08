Müll auf Eisenbacher Wiese geworfen

Dem Sachstand nach hat sich die Tat in der Zeit zwischen 06:00 Uhr morgens und 12:00 Uhr mittags ereignet. Die unbekannten "Müllentsorger" haben auf dem Grundstück in der Wiesentalstraße unter anderem Restmüll und auch Sperrmüll abgelegt. Die Örtlichkeit befindet sich in der Verlängerung des Radwegs in Richtung Mömlingen.

Die Beamten gehen Hinweisen nach, wonach ein Fahrzeuggespann mit Anhänger mit der unerlaubten Entsorgung im Zusammenhang steht. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Zeugenaufruf

WÖRTH, LKR. MILTENBERG. In der Zeit zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 06:20 Uhr, wurde an einem geparkten Seat Arona der Lack offensichtlich absichtlich zerkratzt und ein Außenspiegel verbogen. Das Fahrzeug stand in der Rathausstraße Höhe der 80er Hausnummern.

