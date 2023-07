Motorradfahrerin nach Sturz in Laufach verletzt

Beim Anfahren beschleunigte sie nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei aufgrund eines Bedienfehlers so sehr, dass eine Böschung hinauffuhr und dort stürzte. Dabei zog sie sich leicht Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Den Schaden am Motorrad schätzt die Polizei auf etwa 250 Euro.

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

HAIBACH-GRÜNMORSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach einer Spiegelberührung im Gegenverkehr in der Würzburger Straße am Sonntag, gegen 15:40 Uhr, hat sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt entfernt. Der Fahrer des nun beschädigten weißen VW Transporters hat die Polizei verständigt. Von dem flüchtigen Fahrzeug liegt keine Beschreibung vor.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag hat ein Unbekannter gegen 16 Uhr eine Geldbörse aus einem Einkaufswagen entwendet. Der Diebstahl hat sich in einem Supermarkt in der Aschaffenburger Straße ereignet.

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Freitag, gegen 13 Uhr, in der Ostlandstraße einen geparkten, grauen VW Golf angefahren und sich anschließend unerlaubt entfernt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.