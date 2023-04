Motorradfahrer schlägt Passant in Arnstein

Am Sonntag um 15 Uhr war ein Ehepaar mit seinem Hund beim Spaziergang auf einem Flurweg zwischen Arnstein und Dürrhof unterwegs. Hier kam diesen ein 58-jähriger Motorradfahrer entgegen, welcher sich aus Sicht der Hundebesitzer nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hielt. Die Hundebesitzer verdeutlichten dies auch dem Motorradfahrer, woraufhin dieser anhielt, absteigt, auf den 65-jährigen Ehemann zuläuft und diesem ins Gesicht schlägt. Im Weiteren kommt es zu einem kurzen Gerangel und Beide stürzen in den angrenzenden Acker. Der 65-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Motorradfahrer, konnte jedoch zwischenzeitlich ermittelt werden. Es wurden polizeiliche Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Baustelleneinrichtung und Schilder in Karlstadt beschädigt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden durch bislang unbekannte Täter in der Rudolph-Glauber-Straße in Karlstadt diverse Baustelleneinrichtungen beschädigt. Unter anderem wurden zwei Bauzäune komplett beschädigt sowie mehrere Verkehrszeichen umgestellt. Die Täter zogen über die Karolingerbrücke in Richtung Karlburg weiter und hatten auch hier mehrere Verkehrszeichen sowie Absperrungen umgetreten. Es entstand ein Sachschaden in einer dreistelligen Höhe und es wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Hinweise zur Sachbeschädigung werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegen genommen.

Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt

Zulassungsbescheinigung von Quad in Michelrieth gestohlen

MICHELRIETH, LKR. MAIN-SPESSART. Am gestrigen Morgen stellte ein 51-jähriger Halter eines Quads mit, dass aus seinem Fahrzeug, welches in der Zeit vom 10.04. bis 22.04.2023 auf der Terrasse seines Anwesens abgestellt war, aus dem Staufach der rechten Fahrzeugseite die Zulassungsbescheinigung entwendet wurde.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zur melden, Tel. 09391/9841-0.

Beifahrerseite an Auto in Marktheidenfeld beschädigt

Marktheidenfeld, LKR. MAIN-SPESSART. Am Sonntagabend, gegen 17:00 Uhr, stellte ein 23-jähriger Mann seinen Porsche am Mainufer ab. Als er gegen 17:45 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er Beschädigungen an beiden Türen der Beifahrerseite in Form von Lackkratzern und Eindellungen. Offensichtlich war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken am Pkw des Mannes hängengeblieben. Der Schaden wird auf ca. 5.000,00 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der 09391/9841-0

Meldungen der Polizeiinspektion Marktheidenfeld