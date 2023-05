Motorradfahrer flüchtet nach Unfall in Dorfprozelten

Die Polizei Miltenberg ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalls. Gegen 19 Uhr meldeten zwei Zeugen, dass sie soeben einen Unfall in der Hauptstraße wahrgenommen hatten. Dem Sachstand nach hatte der Unbekannte mit seinem Motorrad einen Pkw überholt und ist hierbei gegen eine Hauswand gefahren. Der Motorradfahrer stürzte zu Boden und ist im weiteren Verlauf in Richtung Collenberg geflüchtet. Dritte wurden bei dem Unfall offensichtlich nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden am Fallrohr des Anwesens dürfte sich ersten Schätzungen nach auf 1.000 Euro belaufen.

Bei dem flüchtigen Motorrad handelt es sich vermutlich um eine blaue Kawasaki.

Zeugen, die insbesondere Angaben zur weiteren Fluchtrichtung oder Identität des Mannes machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 09371 / 9450 bei der Polizeiinspektion Miltenberg melden.

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am frühen Samstagmorgen hat ein Unbekannter ein Mountainbike aus einem Carport in der Oberen Straße entwendet. Dem Sachstand nach muss sich die Tat um circa 03:30 Uhr ereignet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken