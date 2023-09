Motorradfahrer durch Unfall bei Buchen schwer verletzt

Der 25-Jährige kam erst nach circa 70 Metern zum Liegen und wurde schwerstverletzt mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Ravenstein: Brand in ehemaligem Hühnerstall

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Einsatzleitstelle der Feuerwehr gegen Mitternacht ein Brand in einem ehemaligen Hühnerstall in Ravenstein-Hüngheim gemeldet. Nach bisherigem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass der Brand von bislang unbekannten Tätern im Außenbereich des Gebäudes gelegt wurde. Hinweise zur Tat oder den Tätern gehen an den Polizeiposten Adelsheim unter der Rufnummer 06291-648770.

Buchen: Unfall mit hohem Sachschaden

Am Freitag gegen 20 Uhr befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Pkw die Germanenstraße in Götzingen in Richtung Bofsheim. Aus bislang unbekannter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dortige Straßenlaterne. Der hierdurch enstandene Schaden beläuft sich auf circa 6000 Euro.

