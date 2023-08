Motorradfahrer bei Unfall bei Steinfeld verletzt

Am Freitagnachmittag kam es im Kreisverkehr zwischen Steinfeld und dem Ortsteil Hausen zum Unfall mit einem Motorradfahrer. Der 26-jährige Fahrer einer Kawasaki fuhr von Steinfeld kommend in den Kreisverkehr ein. Auf der regennassen Fahrbahn verlor er im Kreisverkehr die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht und kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Steinfeld. In der Zeit von 08.00 Uhr bis 13.15 Uhr kam es am Freitag zu einer Unfallflucht auf der Kreisstraße MSP 22 zwischen Waldzell und Pflochsbach. Es ging eine Meldung bei der Polizei Lohr ein, dass in der letzten Kurve vor Waldzell die Fahrbahn stark verschmutzt sei. Eine Streifenbesatzung überprüfte die Örtlichkeit und konnte die Angaben des Mitteilers bestätigen. Weiterhin stellte die Streife fest, dass nach Spurenlage ein Fahrzeug im Kurvenbereich nach rechts auf den Seitenstreifen kam und hierbei auch die Leitplanke beschädigte. An der Leitplanke befand sich roter Farbantrag der möglicherweise vom Verursacher stammen könnte.

Als Verursacher könnte ein größeres rotes Fahrzeug in Frage kommen das in Richtung Lohr fuhr. Die Straße wurde vom Kreisbauhof gereinigt. Der Schaden wird auf ca. 700 Euro geschätzt.

Spessartfestwoche endet in der Zelle

Lohr. Recht kurz kann man den Ablauf eines Festwochenbesuchs eines 26-Jährigen am beschreiben: Der junge Mann fiel einigen Zeugen auf, als er von Freitag auf Samstag, kurz nach Mitternacht, auf einen an der vor dem Festgelände befindlichen Ampel wartenden Pkw schlug und trat. Er wurde darauf hin von einem Zeugen angesprochen und aufgefordert aufzuhören. Das machte der Mann jedoch nicht. Er ging zu einem anderen Pkw und machte weiter.

Im weiteren Verlauf kam es zur Rangelei zwischen dem Mann, einem Kumpel von ihm, hinzugeeilten Zeugen und dem Sicherheitsdienst. Mehrere Streifenbesatzungen kamen im Anschluss an die Einsatzstelle. Der 26-jährige wurde, er war weiterhin aggressiv, in der Haftzelle der Polizei ausgenüchtert. Die Ermittlungen gegen ihn werden wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung werden nun geführt. Gegen seinen Kumpel werden die Ermittlungen wegen Körperverletzung geführt.

Die Verletzungen der Beteiligten sind nach bisherigem Kenntnisstand eher leicht. Über die entstandenen Sachschäden ist bislang noch nichts bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohr in Verbindung zu setzen.

Schranke abgerissen

Lohr. Im Laufe des Freitags zeigte die Stadt Lohr eine Sachbeschädigung an. Städtische Mitarbeiter hatten festgestellt, dass die Schranke zum Parkplatz der Festwoche am Freibad abgerissen wurde. Festbesucher benutzen gerne den Fußweg hinter dem Festplatz über den Skaterplatz in Richtung Jahnstraße. Der eine oder andere schaffte es anscheinend jedoch nicht, an der Schrankenanlage einfach nur vorbeizugehen. Mutwillig oder unbeabsichtigt wurde die Schranke abgerissen. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Die Polizei möchte darauf hinweisen, dass die Örtlichkeit videoüberwacht ist. Es kann dauern, aber möglicherweise lässt sich deshalb der Täter ermitteln. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

vd/Polizei Lohr