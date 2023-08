Mordversuch an Baby in Aschaffenburg: Urteil nicht rechtskräftig

Die Große Strafkammer hatte den Mann am Dienstag vergangener Woche unter anderem wegen Mordversuchs zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren und vier Monaten verurteilt.

Der Verteidiger des Mannes, Christoph Jahsdörfer, bestätigte auf Nachfrage, dass er in Absprache mit seinem Mandanten das Rechtsmittel der Revision eingelegt habe. Das Gericht müsse nun eine ausführliche schriftliche Urteilsbegründung anfertigen. In dieser müsse es sich auch zu Widersprüchen in Aussagen der Mutter positionieren. Diese hatte gesagt, dass der Kindsvater und sie an jenem Abend im Oktober um den Kopf des Säuglings gerangelt hätten. Der Vater habe versucht, den Kopf des Kindes zu überstrecken, sie habe dagegen gehalten. Die Rechtsmedizinerin hatte bei ihrer Untersuchung keine Verletzungen festgestellt, die diese Tat belegen. Das Gericht hatte in seinem Urteil zudem zwei frühere Kindesmisshandlungen im August 2017 und im Juli 2022 angeführt, die die Staatsanwaltschaft angeklagt hatte. Jahrsdörfer war in seinem Plädoyer hingegen von Körperverletzungen ausgegangen. Die Tat aus dem Jahr 2017 sei bereits verjährt, hatte der Verteidiger ausgeführt. Diese verurteilten Misshandlungen müsse das Gericht nun ebenfalls entsprechend begründen, so Jahrsdörfer.

Die Staatsanwaltschaft habe kein Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt, teilte Oberstaatsanwalt Jürgen Bundschuh auf Nachfrage mit.

Das Rechtsmittel der Revision bedeutet also noch nicht zwingend, dass ein Fall in die nächste Instanz, ans Oberlandesgericht (OLG), geht. Sieht ein Verteidiger im schriftlichen Urteil einen Ansatz, dass die Kammer bei der Urteilsfindung Rechtsfehler gemacht hat, erhält er die Revision aufrecht. Dann prüft das OLG. Sieht die Verteidigung keinen Ansatz, kann sie die Revision zurückziehen, dann wird das Urteil rechtskräftig.

