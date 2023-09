Erneute Suche auf Lohrer Schulgelände "erfolgreich abgeschlossen"

Wie Polizeisprecher Enrico Ball auf Anfrage bestätigte, haben am Dienstagmorgen Experten ihre Suche auf dem Gelände fortgesetzt, auch auf der angrenzenden Bundesstraße. "Die Absuche ist für uns erfolgreich abgeschlossen", sagte er. Dies legt nahe, dass dabei auch das Geschoss und die Hülse gefunden worden. Dies bestätigte er explizit jedoch nicht. Bei der Tatwaffe handele es sich um eine Ceska CZ 75, Kaliber 9 Millimeter. "Das ist das, was wir an Munition auch in unseren Dienstwaffen haben", ergänzte er.

Smartphone des Opfers noch nicht gefunden

Definitiv sucht die Polizei aber noch nach dem Smartphone. Darum waren bis zum Nachmittag Taucher im Lohrbach und auch der kleine Tümpel auf dem Schulgelände wurde abgesucht. Helfen könnte den Ermittlern dabei der Tatverdächtige, der jedoch schweigt. Er ist nach Angaben Balls in einer Justizollzugsanstalt im oberbayerischen Laufen-Lebenau untergebracht. Grund: Die nahegelegene Einrichtung in Ebrach (Landkreis Bamberg) nimmt erst Jugendliche ab 16 Jahren auf. Der 14-Jährige habe über seine Anwältin mitgeteilt, sich nicht zur Tat zu äußern. Folglich bleibt das Motiv für die Tat weiter im Dunkeln. "Darum warten wir mit Vernehmungen, bis er etwas anderes signalisiert", sagte er.

Am Morgen waren nach Angaben von Roman Schramm, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Lohr, Einsatzkräfte auf dem Schulgelände, um zu verhindern, dass Eltern und Schüler belästigt werden von Boulevardjournalisten. Entsprechend werde auch das Requiem in Lohr am Dienstagnachmittag von der Polizei begleitet. "Wir wollen verhindern, dass die Würde der Familien verletzt wird", unterstrich er. Dies gelte etwa für den Moment, wo die Betroffenen die Kirche verlassen oder auch anschließend bei der Gedenkfeier auf dem Friedhof.

Ralph Bauer