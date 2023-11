Mömlingen: Einsatzkräfte retten betrunkenen Radfahrer aus der Mümling

Bereits kurz vor 22:00 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen gestürzten Radfahrer an der Bushaltestelle in der Bahnhofstraße ein. Noch vor dem Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei hatte der 45-Jährige seine Fahrt fortgesetzt. Kurze Zeit später teilte ein hessischer Rettungswagen mit, dass ein Radfahrer direkt vor dem Rettungswagen gestürzt war. Trotz offensichtlicher Verletzungen im Gesicht lehnte er eine Behandlung ab und flüchtete zu Fuß.

Enrico Ball von der Polizei Unterfranken im O-Ton: Der Mann hatte mindestens vier Schutzengel

Enrico Ball zur Rettung eines verletzten Radfahrers aus der Mümling

Bei der Suche nach dem Verletzten entdeckte eine Streife der Polizei Obernburg auf Höhe des Hundevereins unterhalb der Brücke über die Mümling eine im Wasser liegende Person. Die Beamten stiegen sofort aus und versuchten den Kopf des 45-Jährigen über Wasser zu halten. Gemeinsam mit der Besatzung des Rettungswagens konnte der Mann schließlich aus dem Fluss gerettet werden. Die alarmierte Feuerwehr Mömlingen versuchte noch, das E-Bike aus dem Wasser zu bergen, musste sich jedoch dem hohen Wasserstand und der damit verbundenen starken Strömung geschlagen geben.

Mit schweren Verletzungen am gesamten Körper kam der 45-Jährige in ein Krankenhaus. Das Verhalten des Mannes und starker Alkoholgeruch lassen darauf schließen, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Wie hoch die Alkoholisierung war, muss nun eine Blutuntersuchung zeigen.

Illegale Videospiele auf Flohmarkt angeboten

OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. Mit dem wachsamen Auge der in Zivil eingesetzten Polizeibeamten hatte ein 64-jähriger Flohmarktverkäufer am Samstagnachmittag vermutlich nicht gerechnet.

Bei der Überprüfung des Obernburger Flohmarktes stellten die Beamten gegen 10:15 Uhr fest, dass der 64-Jährige 12 Videospiele ohne erforderliche Jugendfreigabe anbot. Bei sieben Videospielen handelte es sich sogar um unerlaubt vervielfältigte Raubkopien. Auf den Verkäufer kommt nun ein Verfahren wegen Verstößen gegen das Urheberrechtsgesetz und Jugendschutzgesetz zu.

Weitere Zeugenaufrufe

MILTENBERG, OT BREITENDIEL. In der Zeit von Sonntag, 12:00 Uhr, bis Freitag, 08:00, Uhr ist in der Nibelungenstraße 42 ein roter Citroen C3 an der linken Fahrzeugseite beschädigt worden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken