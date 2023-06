Mömbris: Kippen im Wert von 10.000 Euro gestohlen

Gegen 0:50 Uhr öffneten vier bislang unbekannte Täter gewaltsam die Zugangstüre zu den Verkaufsräumen eines Spirituosenhandels am Klinger. Die Einbrecher begaben sich zielstrebig zu den Tabakwaren und steckten Zigaretten im Gesamtwert von rund 10.000 Euro ein. Anschließend verließen die Unbekannten den Laden wieder und flüchteten nach ersten Erkenntnissen mit einem Fahrzeug vom Parkplatz. Bei dem Fluchtwagen dürfte es sich um einen dunklen Audi der e-tron-Serie handeln. Eine sofort eingeleiteten Fahndung nach den Tätern der umliegenden Polizeidienststellen blieb ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Auto gestohlen – Kripo sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG/NILKHEIM. In der Nacht zu Freitag entwendete ein bislang unbekannter Täter vom Hof eines Autohauses. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise. Zwischen Donnerstagabend, 18:00 Uhr und Freitagmorgen 07:00 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in das umzäunte Grundstück eines Autohauses in der Niedernberger Straße ein. Dort brach er ein Fahrzeug auf, mit dem er im Anschluss vom Gelände in unbekannte Richtung davonfuhr. Der graue Grand Cherokee – Jeep, mit dem amtl. Kennzeichen AB-SG91 hat einen Wert von rund 28.000 Euro. Der Täter hinterließ am Zaun einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Einbruch in Firmengebäude – Kripo ermittelt

KAHL. In der Nacht zu Sonntag drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in eine Firma ein. Die Polizeiinspektion Alzenau begann mit ersten Ermittlungen. Gegen Mitternacht wurde der Alarm in einer Firma in der Langen Hecke ausgelöst. Ein bislang unbekannter Täter schlug zwei Fensterscheiben ein und stieg über diese in das Gebäude ein. Im Inneren machte sich der Einbrecher auf die Suche nach Beute. Ob Geld oder Wertgegenstände entwendet wurden, muss noch geklärt werden. Bis zum Eintreffen der ersten Polizeistreifen war der Unbekannte bereits wieder geflohen. Eine Fahndung nach dem Täter blieb bislang erfolglos. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Alzenau begann mit ersten Ermittlungen und bittet Personen, de zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Pkw-Scheibe eingeschlagen und Wertgegenstände gestohlen

ASCHAFFENBURG. Im Verlauf des Samstags entwendete ein Unbekannter Geld und Wertgegenstände aus einem geparkten Pkw. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hofft auf Hinweise. Zwischen 07:00 Uhr und 16:00 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines vor einer Bar in der Würzburger Straße geparkten grauen Mercedes ein und entwendete Wertgegenstände und Bargeld aus dem Fahrzeuginneren. Durch die eingeschlagene Scheibe entstand dem Fahrzeughalter neben dem Entwendungsschaden Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Identität des Täters geben können, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen öffnete ein Unbekannter in der Würzburger Straße gewaltsam ein Fahrradschloss, welches ein graues Bulls-Mountainbike sichern sollte. Der Unbekannte fuhr mit dem Rad davon, das zerstörte Schloss ließ er zurück.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Polizeimeldungen Kreis und Stadt Aschaffenburg