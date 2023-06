Mit über drei Promille in Wertheim Auto gefahren

Kurz darauf konnte der gemeldete PKW in der Bahnhofstraße in Wertheim angehalten und kontrolliert werden. Da sich der Verdacht der Trunkenheit am Steuer bei der Kontrolle erhärtete, wurde der Atemalkoholtest durchgeführt, der den hohen Wert ergab. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Der Führerschein des Manns konnte nicht einbehalten werden, da er, wie sich herausstellte, keine Fahrerlaubnis mehr besaß. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Über 100 Fahrräder in Wertheim überprüft

Wertheim. Über 100 Fahrräder und E-Bikes wurden im Laufe des Montags bei Verkehrskontrollen an der Bestenheider Landstraße und in der Fußgängerzone in Wertheim von der Polizei Wertheim kontrolliert. Zusammen mit Beamten der Fahrradstaffel der Bereitschaftspolizei Bruchsal wurden an den Kontrollstellen 33 Verstöße festgestellt und verwarnt.

Zeugen nach Verkehrsgefährdung gesucht

Lauda-Königshofen. Weil ein PKW kurz vor einer Kurve überholte, musste ein 69-jähriger Citroen-Fahrer am Freitagmittag auf der Bundesstraße 292 ausweichen. Gegen 11.40 Uhr fuhr der 69-Jährige auf der B292 von Sachsenflur in Richtung Königshofen. Kurz vor der Abzweigung nach Beckstein überholte ein dunkler 3er BMW einen dem 69-Jährigen entgegenkommenden LKW. Um einen Unfall zu vermeiden steuerte der 69-Jährige nach rechts. Hierdurch kam der Citroen offenbar ins Schleudern und touchierte die Leitplanke. An dem Citroen entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim in Verbindung zu treten.

Zwei Leichtverletzte und 14.000 Euro Schaden nach Unfall

Igersheim. Zwei Leichtverletzte und 14.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Montagabend auf der Landesstraße 2251 bei Igersheim. Gegen 21.25 Uhr fuhr eine 37-Jährige mit ihrem Opel Zafira von Markelsheim in Richtung Igersheim. Auf Höhe eines Lebensmittelladens bog die 37-Jährige nach links auf einen Parkplatz ein. Hierbei übersah sie vermutlich den entgegenkommenden VW eines 31-Jährigen, sodass es zur Kollision kam. Beide PKW-Lenker wurden leicht verletzt, die Autos mussten abgeschleppt werden.

WC-Anlage mit Fäkalien verschmiert

Bad Mergentheim. Unbekannte beschmierten zwischen dem 20. Juni und dem 21. Juni, 13 Uhr, das gesamte öffentliche WC des Schloßhofes mit Fäkalien. Der durch die Reinigungsarbeiten entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn