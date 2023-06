Im Wagen von mir fährt ein junges Mädchen". So klang es in einem Liedtext aus den 70iger Jahren. Das hätte auch am Montag, 05.06.2023, kurz vor Mitternacht in Lohr der Fall seien können. Allerdings war es in Lohr aber auch ein Zivilfahrzeug der Lohrer Polizei. Das hatte der 18jährige Fahrer eines Peugeot nicht bedacht als er den Wagen überholte. Die Beamten stellten eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit fest. Mit mehr als 100 km/h ging es in der Jahnstraße in Richtung des zentralen Omnibusbahnhofs .Es dauerte bei dem jungen Mann einen kleinen Moment bis er auf das Anhaltesignal und das Blaulicht reagierte. Gegen ihn werden die Ermittlungen wegen einem Verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt. Pressemeldung Polizeiinspektion Lohr

Unfallflucht - Polizei sucht weitere Zeugen

Hasloch. Ein 25-jähriger Fahrer verursachte mit einem Mietfahrzeug auf der Staatsstraße 2315 in Fahrtrichtung Faulbach, im Bereich des Schotterparkplatzes, am Montagabend, gegen 20:20 Uhr, einen Verkehrsunfall. Der Fahrer kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und wurde mit seinem PKW über die Leitschutzplanke auf den Schotterparkplatz geschleudert. Nach dem Unfall fuhr der 25-jährige Mann ohne auszusteigen in Richtung Faulbach weiter. Der weiße BMW konnte im Rahmen der Fahndung in Faulbach am Kieswerk von der Streife der Polizei Marktheidenfeld angetroffen werden. Der PKW wurde sichergestellt, und musste abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer wurde vor Ort durch die Streifenbesatzung belehrt und vernommen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 13.000 Euro

Im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall werden noch weitere Zeugen gesucht. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel. 09391-98410 zu melden.

Internetbetrügereien - Beuteschäden in Höhe von ca. 2.700 Euro

Marktheidenfeld. In einem Fall wollte ein Geschädigter über das soziale Netzwerk Instagram Autositze im Wert von 1.000 € kaufen. Die Zahlung erfolgte, wie sehr häufig bei derartigen Delikten, über den Finanzdienstleister PayPal mit der Option „Freunde und Familie", bei der man keinerlei Käuferschutz hat und das gesendete Geld nicht zurückholen kann. Gleiches widerfuhr einer weiteren Geschädigten, die über Kleinanzeigen Spielzeug für 65 € kaufte und dieses nicht erhielt.

In einem weiteren zur Anzeige gebrachten Fall wurde dem Geschädigten im Zuge des Verkaufschats ein gefälschter Link gesandt, der angeblich zum Finanzdienstleister Klarna führte. Über diesen Link brachte der unbekannte Täter den Geschädigten dazu, ca. 1.500 € per Vorkasse mittels Überweisung zu bezahlen. Eine Warenlieferung erfolgte anschließend nicht.

Die Polizei Marktheidenfeld mahnt deshalb wiederholt zur Vorsicht bei Internetgeschäften und den genannten Tathergängen bzw. Zahlungsmethoden. Den Tätern, die häufig sehr professionell aus dem Ausland agieren, ist oft nicht beizukommen und die Opfer sehen ihr Geld in der Regel nicht wieder.

Ein weiterer Geschädigter erstattete Anzeige wegen des Missbrauchs seiner Kreditkarte. Es stellte sich heraus, dass er zuvor seine Kreditkartendaten unbedacht weitergegeben hatte. Der Geschädigte wollte bei Kleinanzeigen etwas verkaufen. Ein potentieller Käufer meldete sich und schickte dem Opfer einen Link. In diesem wurde der Geschädigte aufgefordert, seine Kreditkartendaten anzugeben, damit er das Geld erhalten könne. Anstatt das Geld zu erhalten, wurde jedoch die Kreditkarte anschließend mit 120 € durch Internetgeschäfte belastet.

Die Polizei Marktheidenfeld warnt deshalb davor, keine Kreditkartendaten (Nummer auf der Vorderseite und Zahl auf der Rückseite) an Unbekannte weiterzugeben, insbesondere nicht um angeblich Geld zu empfangen. Diese Daten reichen aus, um die Kreditkarte betrügerisch zu verwenden. Auch eine Kopie seines Personalausweises sollte man keinesfalls an Unbekannte verschicken, da diese stets für Betrügereien missbraucht werden.

Baucontainer aufgebrochen

Retzbach. Im Tatzeitraum über das zurückliegende Wochenende wurden im Krautgartenweg in Retzbach zwei Baucontainer durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen. So wurden durch Arbeiter am Montag um 07:30 Uhr festgestellt, dass die Vorhängeschlösser der Container aufgebrochen und wertvolle Werkzeuge entwendet wurden. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Am Steuer eingeschlafen

Karlstadt. Am frühen Dienstagmorgen um 04 Uhr befuhr ein 29-jähriger Daimler-Fahrer die Arnsteiner Straße in Karlstadt stadteinwärts und wollte an der Einmündung zur B26 in diese nach links einbiegen. Der 29-Jährige hatte an der dortigen Ampelanlage Grünlicht und fuhr in die Einmündung ein. Zeitgleich kam ein 39-jähriger VW-Fahrer auf der B26 und wollte geradeaus fahren. Dieser hatte Rotlicht, missachtete dies jedoch und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Der 39-Jährige gab im Rahmen der Unfallaufnahme an, dass er eingeschlafen wäre. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt und beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Laudenbach. Am Montag um 17:04 Uhr hörte ein 56-jähriger VW-Besitzer, welcher zuvor sein Fahrzeug in der Mühlbacher Straße in Laudenbach geparkt hatte, einen lauten Knall. Dieser musste danach feststellen, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den VW offensichtlich beschädigt hatte. Es wurde der linke Außenspiegel im Wert von 250 Euro beschädigt. Als Verursacherfahrzeug kommt ein silberner Daimler der Typen A- oder B-Klasse in Betracht.

Hinweise zum Diebstahl sowie der Unfallflucht werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

