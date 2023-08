Mit Schlagring ausgeholt: Zwei Verdächtige festgenommen

Zwischen 17 und 1 Uhr wurden insgesamt 16 Personen kontrolliert, wobei bei einer Kontrolle dreier Personen im Schlossgarten entsprechende Strafanzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt wurden. Im weiteren Verlauf wurden im Hinblick auf Fahrzeuge der Tuner- beziehungsweise Poserszene Kontrollen auf dem Parkplatz an der Hochstädter Landstraße durchgeführt. Polizeibeamte in ziviler Kleidung stellten einen VW Golf-Fahrer fest, der den Motor seines Wagens beim Anfahren offensichtlich laut aufheulen ließ. Weitere Verstöße wurden im Bereich der Hochstädter Landstraße nicht geahndet.

Gegen 19.30 Uhr meldete sich ein Geschädigter und gab an, dass es in der Eugen-Kaiser-Straße in der Nähe des Heinrich-Fischer-Bads zu einem Angriff gekommen sein. Drei Unbekannte hätten ihm aufgelauert und seien dann auf ihn losgegangen. Einer habe mit einem Schlagring versucht, nach ihm zu schlagen; dies misslang jedoch, weshalb der 60-Jährige unverletzt blieb. Die in der Kontrollmaßnahme eingebundenen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte wurden zur Fahndung hinzugezogen und nahmen zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Das Duo wurde kurz zuvor in der Rappengasse im Rahmen der Präventivkontrolle angehalten und kontrolliert. Anhaltspunkte für die Personalien des dritten Tatverdächtigen liegen ebenfalls vor, da die entsprechende Beschreibung auf eine im Vorfeld ebenfalls in der Rappengasse kontrollierte Person zutrifft. Strafanzeigen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung wurden eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 10012-0.