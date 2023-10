Mit Fahrrad gestürzt

Da der Fahrradfahrer wohl zu schnell unterwegs war, verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte alleinbeteiligt in der Neutorstraße vor einem wartenden Bus zu Boden. Zeugen leisteten umgehend erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Aufgrund schwerer Kopfverletzungen wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach Würzburg verbracht. Glücklicherweise trug dieser während der Fahrt einen Helm. Zu einem Fremdschaden kam es nicht. Die Freiwillige Feuerwehr Altbessingen unterstütze die Polizei und übernahm während der Unfallaufnahme die Verkehrsregelung vor Ort.

Verkehrsunfallflucht: Flüchtiger Beteiligter gesucht.

Marktheidenfeld. Am Samstag, den 14.10.2023, gegen 14.00 Uhr, parkte ein 28-j?hriger Marktheidenfelder mit seinen grauen Skoda auf einem Verbrauchermarkt am ?ufleren Ring in Marktheidenfeld, r ?ckw?rts aus. Ihm gegen ?ber parkte der Fahrer eines ebenfalls grauen Pkw, ebenfalls r ?ckw?rts aus und es kam zum Zusammenstofl. Der Fahrer k ?mmerte sich jedoch nicht um den Unfall und fuhr einfach weiter.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391-98410 entgegen.

Waschhalle angefahren

Karlstadt. Da der Zapfsäulenschlauch nicht bis zum Tankdeckel reichte, wollte ein 22-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der Aral Tankstelle in Karlstadt sein Fahrzeug nur ein Stück zurücksetzen, um näher an die Zapfsäule zu kommen. Hierbei drückte der junge Mann das Gaspedal jedoch zu fest durch und fuhr rückwärts gegen die dortige Waschhalle. Der Fahrer kam mit einem Schrecken davon, die Waschhalle kann weiterhin uneingeschränkt genutzt werden. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf etwa 4.500 Euro.

Hausfassade beschädigt

Lohr. Donnerstagabend gegen 22.00 Uhr wurde in der Färbergasse eine Hausfassade von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es um ein Fahrzeug handeln, welches dort zur Unfallzeit für Umzugsarbeiten eingesetzt war. Da an der Hausfassade ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro entstanden ist und keine Personalien hinterlassen wurden, wird wegen Unfallflucht ermittelt. Die Polizei bittet hierzu um Hinweise unter Tel. 09352/87410 oder per Email unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Originalmeldungen der Polizeiinspektionen Lohr, Karlstadt und Marktheidenfeld.