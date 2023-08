Mit Fahrrad bei Frammersbach getorkelt und Haftbefehl im Gepäck

Am Montag, 14.08.2023, um 20.30 Uhr herum, ging die telefonische Meldung einer Autofahrerin ein, dass auf der Staatsstraße 2305 zwischen Frammersbach und Wiesen ein offensichtlich betrunkener Mann sein Fahrrad schiebt. Nachdem dies auf der kurvenreichen Strecke außerhalb der Ortschaft in bewaldetem Gebiet nicht ganz ungefährlich schien überprüfte eine Streifenbesatzung der Polizei Lohr die Sache. Die Beamten konnte den Mann recht schnell auffinden. Mit fast zwei Promille war er doch recht deutlich betrunken, so dass aus polizeilicher Sicht die Gefahr zu bannen war.

Nachdem die Personalien des 60-jährigen überprüft waren, stellte sich die Frage nicht mehr wie die Gefahr zu beseitigen war. Für den 60-jährigen lag ein Haftbefehl vor. Er wurde deshalb mitgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Nach 50 Tagen in Haft, so lange muss er dortbleiben, dürfte er wieder nüchtern sein.

Nötigung: Touran Fahrerin hält auf Fußgängerin in Lohr zu

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart. Am Montag, 14.08.2023, um 16.50 Uhr, kam es in der Bgm.-Dr.-Nebel-Str. zu einem Verkehrsdelikt. Es war auf Höhe eines Baumarktes als eine 25-jährige Frau mit ihrem Hund in Richtung der Zufahrt zum Baumarkt ging. Weil kein Gehweg vorhanden war musste sie ein kurzes Stück auf der Fahrbahn laufen. Dieser Umstand erzürnte die Fahrerin eines weißen VW Touran der Art, dass diese lautstark herumschrie und wild gestikulierte.

Unvermittelt fuhr die Frau mit ihrem Touran stark beschleunigend auf die Frau mit Hund zu und bremste kurz vor ihr ab. In der Annahme, dass sie gleich vom Fahrzeug erfasst wird, sprang sie mit ihrem Hund auf die Seite. Verletzt wurde die Frau mit Hund nicht. Die Ermittlungen werden wegen Nötigung geführt. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden.

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr

Verkehrsunfall beim Überholen in Karlstadt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Am frühen Montagabend kam es auf der Staats-straße zwischen Karlburg und Wiesenfeld zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger VW-Fahrer setzte zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an, die einem Traktor hinterhergefahren sind. Während des Überholvorgangs des VW-Transporters zog dann un-vermittelt der vorausfahrende Kleintransporter ebenfalls heraus und wollte die Kolonne überholen. Der Fahrer des Kleintransporters vergewisserte sich vor dem Ausscheren jedoch nicht, ob die gesamte Strecke auch frei war, sodass es zum Zusam-menstoß zwischen VW-Transporter und Kleintransporter gekommen ist. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Weitere Fahrzeuge der Kolonne blieben beim Unfall unbeschädigt. Allerdings wurde beim Fahrer des VW festgestellt, dass dieser sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol lenkte, weshalb eine Blutent-nahme durchgeführt werden musste.

Gegen den Fahrer wird nun wegen eines Vergehens der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Meldung der Polizeiinspektion Karlstadt