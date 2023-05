Der Mann hatte offenbar sogar während der Fahrt alkoholische Getränke konsumiert. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Gegen 17:00 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen Schlangenlinienfahrer auf der A45 in Richtung Aschaffenburg ein. Eine Streife der Verkehrspolizei konnten den genannten Sprinter schließlich auf der A3 am Parkplatz Strietwald-Süd stoppen. Bereits zu Beginn der Kontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann feststellen und fanden ihm Fahrzeug selbst mehrere leere und eine offenbar kurz zuvor geöffnete Dose mit alkoholischen Getränken. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich ein Ergebnis von rund 2,8 Promille.

Die Fahrt des Mannes wurde noch vor Ort beendet. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Den 26-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren auf Grund des Verdachts einer Trunkenheit im Verkehr.

Lenkräder und Navigationsgeräte entwendet

HAIBACH. Drei im Ortsgebiet geparkte BMW waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Ziel von Unbekannten. Diese konnten mit ihrer Tatbeute im Wert von mehreren tausend Euro entkommen. Die Aschaffenburger Kripo hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach ereigneten sich die Aufbrüche der drei Pkw allesamt zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 07:30 Uhr. Die unbekannten Täter öffnete die drei geparkten BMW in der Sportfeldstraße, der Schwalbengrube und der Ringwallstraße und entwendeten jeweils die festverbauten Navigationsgeräte und die Lenkräder. Sie flüchteten mit ihrer Tatbeute und hinterließen einen Sachschaden von über 10.000 Euro. Die Kripo Aschaffenburg hat noch vor Ort die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

STOCKSTADT. Ein 26-Jähriger touchierte mit seinem Lkw am Mittwochmorgen die Leitplanke an der Anschlussstelle Stockstadt und flüchtete von der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei hofft nun auf Zeugenhinweise. Der Unfall ereignete sich dem Sachstand nach gegen 06:30 Uhr. Der 26-Jährige fuhr von der B469 auf die A3 auf und touchierte im dortigen Kurvenbereich mehrere Felder der Leitplanke. Der Mann begutachtete offenbar den Schaden, setzte seine Fahrt jedoch fort und meldete den Unfall erst am späten Abend bei der Polizei. Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, welche den Lkw am Mittwochmorgen im dortigen Kurvenbereich bemerkt haben oder den Unfall sogar beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 06021/857-2530 zu melden.

Einbruchsversuch in Lagerhalle - Wer hat etwas beobachtet?

MÖMBRIS. Von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte offensichtlich versucht in eine Lager- und Produktionshalle einzudringen. Erfolg hatten sie nicht. Die Polizei Alzenau ermittelt und sucht mögliche Zeugen. Zwischen Dienstag, 17:30 Uhr, und Mittwoch, 07:10 Uhr, haben sich die bislang unbekannten Täter an den Eingangstoren eines Firmengebäudes zu schaffen gemacht. Sie wollten dem Anschein nach darüber ins Innere der Halle gelangen, was sie nicht schafften. Möglicherweise wurden die Täter bei dem Einbruchsversuch gestört.

Wer möglicherweise zum relevanten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachten konnte, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Zeugenaufruf

KARLSTEIN-DETTINGEN. Zwischen Samstag, 06:00 Uhr, und Sonntag, 22:00 Uhr, wurde ein Rennrad am Bahnhof entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

