Erneut mit Axt Tankstelle in Schweinheim überfallen

Gegen 22 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle im Sälzerweg. Mit einer mitgeführten Axt bedrohte er den Angestellten, forderte Bargeld aus der Kasse und nahm selbst Bargeld aus einer Kassenschublade an sich. In der Folge verließ der Unbekannte mit seiner Beute im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages die Tankstelle und entfernte sich zu Fuß in Richtung Würzburger Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften der Aschaffenburger Polizei blieb bislang erfolglos.

Ein möglicher Zusammenhang mit einem Tankstellenüberfall vom 24.02.2023 in der Spessartstraße wird derzeit durch die Kriminalpolizei geprüft. Auch hier hatte ein bislang Unbekannter das Personal mit einer Axt bedroht. Er trug ebenfalls einen schwarzen Nike-Jogginganzug >>>> ZUM BEITRAG vom Februar: Tankstelle in der Spessartstraße überfallen.

Der nun Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:

* Ca. 165 cm groß

* Ca. 25 Jahre alt

* Schlank

* Sprach Hochdeutsch

* Bekleidet mit schwarzem Nike-Jogginganzug



Die Kriminalpolizei Aschaffenburg bittet nun Personen, die am Samstag zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.