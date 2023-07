Mit alter rumänischer Währung in Lohr an der Tankstelle betrogen

Am Freitag, den 14.07.2023 wurde der Polizeiinspektion Lohr am Main dieser Betrugsdelikt nachträglich mitgeteilt. Hierbei sollen ein männlicher Täter und eine weibliche Täterin mit Kleinkind auf dem Arm unweit von Lohr am Main am 01.07.2023, gegen 18 Uhr, auf der B276 in einer Parkbucht durch Handzeichen eine Notsituation vorgetäuscht haben. In Folge dessen hielt laut Polizei ein 34-jähriger Mann an, um zu helfen. Der unbekannte Täter bat um Geld, um sein Fahrzeug zu tanken. Das Geld würde er in die rumänische Währung Leu umtauschen. Eine erste Internetrecherche vor Ort bzgl. des Wechselkurses lies den Helfer zunächst annehmen, dass 500 Leu, etwa 100 Euro entsprechen. Der 34-jährige half dem Mann, in dem er 300 Euro von einem Automaten in Partenstein abhob und dem Mann überreichte. Im Gegenzug erhielt er 1500 rumänische Leu.

Der 34-jährige wusste jedoch nicht, dass einige Geldscheine, insbesondere der 1000 Leu Schein, den er erhielt, seit der rumänischen Währungsreform 2005 ungültig sind. Die ihm überreichten 1500 Leu sind nahezu wertlos, haben lediglich Sammlerwert. Sachdienliche Hinweise insbesondere zum Fahrzeug, hier soll es sich um einen BMW 520 gehandelt haben, sowie weitere Geschädigte können der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mitgeteilt werden. Der Täter soll zwischen 160 cm und 170 cm groß gewesen sein, hatte dunkle kurze Haare, einen Oberlippen- bzw Kinnbart und vermutlich ein weißes Shirt. Zur Frau konnten keine Angaben gemacht werden.

Versuchter Automatenaufbruch

Neustadt, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum vom 13.07.2023, 21 Uhr - 14.07.2023, 10 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter einen Snackautomaten in der Hauptstraße in Neustadt vermutlich mittels Hebelwerkzeug aufzuhebeln. Dabei entstand ein Schaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 300 € beziffert. Sachdienliche Hinweise insbesondere verdächtige Beobachtungen können der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mitgeteilt werden.

Meldungen der Polizei Lohr

Betrunken gestürzt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr ein 17-Jähriger gegen 1.30 Uhr mit seinem E-Scooter die Von-Hohenlohe-Straße in Karlstadt. Aus unbekannten Gründen stürzte er und blieb dabei an einem parkenden Auto hängen. Der 17-Jährige erlitt einige Schürfwunden und wurde leicht verletzt. Bei dem Verkehrsunfall entstand sowohl am E-Scooter als auch am Auto geringer Sachschaden in Höhe von insgesamt 1600 Euro. Durch die hinzugezogene Polizeistreife konnte bei dem 17-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt werden. Bei ihm wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Mit getuntem Roller unterwegs

Eußenheim, Lkr. Main-Spessart. In den frühen Abendstunden des 14.07.2023 bemerkte eine Polizeistreife einen 17-Jährigen Rollerfahrer, welcher gerade die Straße am Buchenweg in Eußenheim befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mofa-Roller frisiert war und statt der erlaubten 25 km/h bis zu 75 km/h fahren kann. Da der 17-Jährige nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Fahrrad und Auto kollidieren

Himmelstadt, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr befuhr ein 66-Jähriger mit seinem Pedelec die Verlängerung der Brückenstraße an der Schleuse in Himmelstadt. Kurz vor den dortigen Sportplätzen bog er nach rechts ab und übersah einen PKW einer 51-Jährigen, welcher ihm entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der 66-Jährige leichte Schürfwunden erlitt. An den beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Höhe von insgesamt 650 Euro.

Mit Roller gestürzt

Arnstein, Lkr. Main-Spessart. Am 14.07.2023 gegen 13 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Roller die Ortsverbindung zwischen Gramschatz und Binsbach. Kurz vor dem Ortseingang von Binsbach kam er von der Fahrbahn ab, fuhr rechts in den Straßengraben und stürzte zu Boden. Dabei wurde er leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. An seinem Roller entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Meldungen der Polizei Karlstadt

7 Internet-Betrugsanzeigen in einer Woche

Marktheidenfeld, Landkreis Main-Spessart. In der vergangenen Woche wurden bei der PI Marktheidenfeld erneut mehrere Internetbetrügereien zur Anzeige gebracht. In vier der angezeigten Fälle wollten die jeweiligen Geschädigten über verschiedene Internet-Verkaufsportale Waren (Schuhe, Bluetooth-Lautsprecher, Trompete, Kompaktgrill) kaufen. Die Zahlung erfolgte, wie sehr häufig bei derartigen Delikten, über den Finanzdienstleister PayPal mit der Option „Freunde und Familie“, bei der man keinerlei Käuferschutz hat und somit das gesendete Geld nicht zurückholen kann. Der gesamte Beuteschaden beläuft sich in diesen 4 Fällen auf ca. 650 €.

In einem weiteren Fall wollte ein Geschädigter über das soziale Netzwerk Facebook ein sehr günstig angebotenes iPhone kaufen. Er überwies anschließend 380 € an eine ausländische Bankverbindung eines online Finanzdienstleisters. Im weiteren Verlauf erhielt er weder das Smartphone, noch sein Geld zurück.

Die Polizei Marktheidenfeld mahnt deshalb wiederholt zur Vorsicht bei Internetgeschäften und den genannten Tathergängen bzw. Zahlungsmethoden. Den Tätern, die häufig sehr professionell aus dem Ausland agieren, ist oft nicht beizukommen und die Opfer sehen ihr Geld in der Regel nicht wieder.

Ein weiter Geschädigter wollte einen Garten-Geräteschrank kaufen und fiel hierbei auf einen Internet-Fakeshop herein. Den Kaufpreis in Höhe von 80 € überwies er an eine irische Bankverbindung. Im Nachhinein wurde bekannt, dass es sich zweifelsfrei um einen Fakeshop handelt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, vor Bestellung bzw. Kauf in einem Internetshop den Namen sowie das angegebene Impressum zu prüfen. Oftmals wird im Internet (bei bekannten Suchmaschinen) bereits vor dem entsprechenden Shop gewarnt. Ferner sollte spätestens dann Verdacht geschöpft werden, wenn als Zahlungsmethode ausschließlich „Vorkasse“ angeboten wird, zumeist auf eine ausländische Bankverbindung. Ein weiteres Indiz sind vergleichsweise auffällig günstige Preise.

Ein weiterer Geschädigter erstattete Anzeige wegen des Missbrauchs seiner Kreditkarte. Es stellte sich heraus, dass seine Ehefrau zuvor seine Kreditkartendaten (Nummer und Sicherheitscode) unbedacht weitergegeben hatte. Sie wollte bei Kleinanzeigen etwas verkaufen. Ein potentieller Käufer meldete sich und schickte ihr einen betrügerischen Link. In diesem wurde sie aufgefordert, die Kreditkartendaten anzugeben, angeblich um das Geld erhalten zu können. Anschließend erhielt der Geschädigte allerdings kein Geld, sondern die Kreditkarte wurde durch Internetgeschäfte mit ca. 1700 € belastet.

Die geschilderte Betrugsmasche ist bereits seit einigen Monaten bekannt. Die Polizei Marktheidenfeld warnt eindringlich davor, seine Kreditkartendaten (Nummer auf der Vorderseite und Zahl auf der Rückseite) an Unbekannte weiterzugeben, insbesondere um angeblich Geld zu empfangen. Diese Daten reichen aus, um die Kreditkarte betrügerisch zu verwenden. Auch eine Kopie seines Personalausweises sollte man keinesfalls an unbekannte verschicken, da diese stets für Betrügereien missbraucht werden.

Mit Fahrrad gegen Auto geprallt

Marktheidenfeld, Landkreis Main-Spessart. Am Freitagabend gegen 22:15 Uhr stieß ein 62-jähriger Fahrradfahrer im Lohgraben gegen den stehenden Wagen eines 32-jährigen Fahrzeugführers. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt. Der entstandene Schaden konnte mit ca. 1000 € beziffert werden.

Wildunfälle

Kreis Main-Spessart. Sachschaden in Höhe von ca. 2000 entstand bei einem Wildunfall am Freitagmorgen, gegen 10.05 Uhr, auf der Ortsumgehung Erlenbach b. Marktheidenfeld. Ein 66-jähriger Fahrzeugführer konnte einen Zusammenstoß mit einem Reh nicht mehr vermeiden. Das Reh verstarb an der Unfallstelle.

Am Freitagabend, gegen 20:50 Uhr, erfasste ein 67-jähriger Fahrzeugführer auf der Straße zwischen Lengfurt und Marktheidenfeld mit seiner Fahrzeugfront ein Reh. Der Sachschaden wird auf ca. 500 € geschätzt.

Zu einem Wildunfall mit einem Waschbären kam es am Samstagmorgen, gegen 04:45 Uhr, auf der Straße zwischen Rothenfels und Neustadt a. Main. Ein 32-jähriger Fahrzugführer erfasste das an der Unfallstelle verstorbene Tier mit seinem Fahrzeug. Die genaue Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld