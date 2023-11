Mit 1,4 Promille am Steuer durch Neuhütten

Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,4 Promille. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

Begrenzungspfosten in Lohr umgefahren

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart Ein aufmerksamer Passant beobachtete, wie ein weißer Sprinter im Bereich des Bürgermeister-Keßler-Platzes gegen zwei Begrenzungspfosten fuhr und diese beschädigte. Der Fahrzeugführer stieg aus richtete die Pfosten provisorisch und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Seine Beobachtungen teilte der Passant, der sich das Kennzeichen des Fahrzeugs notiert hatte, der Polizei in Lohr mit. Diese konnte den gesuchten Sprinterfahrer kurz darauf feststellen. An den Pfosten entstand ersten Schätzungen nach, ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Der Fahrer des Sprinters wurde angezeigt, da er sich vom Unfallort entfernte, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen.

Mann bei Schwarzarbeit verletzt

Heugrumbach, Lkr. Main-Spessart: Am Donnerstag um 11 Uhr hatte sich ein 31-Jähriger im Rahmen seiner Verputzertätigkeit in der Julius-Echter-Straße in Heugrumbach verletzt. Dieser rutschte auf einem Baugerüst aus und zog sich derartige Verletzungen zu, dass er in das Uniklinikum nach Würzburg mit dem Rettungsdienst verbracht werden musste. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass zwei Arbeiter der ausführenden Firma keine gültige Arbeitserlaubnis hatten. Gegen diese wurden Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Sozialgesetzbuch sowie des Schwarzarbeitergesetzes eingeleitet.

Fahrräder in Mühlbach entwendet

Mühlbach, Lkr. Main-Spessart: Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag wurden zwei Fahrräder in der Josef-Zöller-Straße in Mühlbach durch bislang unbekannte Täter entwendet. Die 61-jährige Eigentümerin hatte die Fahrräder der Marke Stevens im Gesamtwert von 1.000 Euro unter einem Radunterstand auf ihrem Grundstück abgestellt.

Hinweise zum Diebstahl werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Auffahrunfall in Gambach

Gambach, Lkr. Main-Spessart: Am Donnerstag um 06:15 Uhr befuhr ein 24-jähriger VW-Fahrer die Bundesstraße von Karlstadt in Richtung Gemünden und übersah hierbei einen verkehrsbedingt abbremsenden Skoda davor. Es kam zu einem Auffahrunfall, wobei die 30-jährige Fahrerin des Skoda leicht verletzt wurde. Diese kam mit dem Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus. Der Skoda musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Alkoholisiert in den Graben bei Wisenfeld

Wiesenfeld, Lkr. Main-Spessart: Am Donnerstag um 22:30 Uhr befuhr ein 39-Jährigern mit seinem Transporter der Marke Peugeot die Staatsstraße von Wiesenfeld in Richtung Steinbach und kam hier nach rechts von der Fahrbahn ab. Dieser überfuhr mehrere Leitpfosten und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass der 39-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille, so dass im Folgenden eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Transporter war zudem nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro.

