Am Montag, zwischen 02.00 Uhr in der Nacht und 16.30 Uhr nachmittags, wurde ein schwarzer Audi A4 unfallbeschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit im Bereich eines Firmengeländes in der Straße "Kieswerk" abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.