Mehrere Sachbeschädigungen in Kleinheubach - Polizei sucht Zeugen

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es in der Nacht von Sonntag und Montag im Fabrikweg zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden im Löwensteinring ebenfalls mehrere Fahrzeuge beschädigt. In allen Fällen wurden an den Autos die Reifen mutwillig zerstochen. Zudem ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einer Brandlegung an einem Zeitungsstapel unterhalb der Heubachbrücke gekommen. Die Miltenberger Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun insbesondere einen Tatzusammenhang. Im Zuge dessen bitten Sie insbesondere auch die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer hat in den beiden Nächten verdächtige Beobachtungen in den genannten Bereichen gemacht?

Wer hat möglicherweise Personen bei den genannten Sachbeschädigungen beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben? In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden im Bereich des Löwensteinrings zwei Personen gesehen (eine führte ein Longboard mit sich) die möglicherweise als Zeugen in Betracht kommen.

Diese beiden Personen und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 09371/945-0 telefonisch zu melden.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken