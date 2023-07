Mehrere Pkw im Würzburger Stadtgebiet beschädigt

WÜRZBURG/INNENSTADT. Ein unbekannter Täter zerkratzte den Kofferraumdeckel eines schwarzen Mercedes auf dem Parkplatz der Deutschen Bahn in der Harfenstraße. Dieser war dort am Montag zwischen 06:00 Uhr und 12:00 Uhr geparkt gewesen. Dem Eigentümer entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

WÜRZBURG/ZELLERAU. Mehrere Personen erstatteten am Montag bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt Anzeige wegen Sachbeschädigung an ihrem Pkw. Ein unbekannter Täter zerkratzte im Zeitraum vom Sonntag auf Montag über 30 Fahrzeuge, welche an der Mainaustraße geparkt waren. Hierzu benutze er nach derzeitigem Stand einen spitzen Gegenstand. Der gesamte Sachschaden beläuft sich bislang auf mehr als 31.000 Euro Sachschaden.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 zu melden.

Sachbeschädigungen im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/ZELLERAU. Am Montag bemerkte der Leiter des Jugendzentrums an der Weißenburgstraße, dass die Türe des JUZ aus der Verankerung gerissen wurde. Ein unbekannter Täter hatte dies im Zeitraum zwischen Sonntag um 15:00 Uhr und Montag um 10:00 Uhr vermutlich mittels roher Gewalt beschädigt. Es entstand dem Jugendzentrum ein Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro.

WÜRZBURG/INNENSTADT. Ein unbekannter Täter warf am Wochenende an der Juliuspromenade zwischen Freitag um 09:00 Uhr und Montag um 09:00 Uhr ein Schaufenster mit einem unbekannten Gegenstand ein. Dem Eigentümer entstand dadurch ein Sachschaden von 1.000 Euro.

WÜRZBURG/UNTERDÜRRBACH. In der Nacht von Sonntag auf Montag zerstörte ein unbekannter Täter die Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Veitshöchheimer Straße. Der Schaden beträgt 1.500 Euro.

Flucht nach Auffahrunfall

WÜRZBURG/INNENSTADT. Auf der B19 im Bereich der Y-Spange in Fahrtrichtung Giebelstadt bemerkte ein Autofahrer am Montag zwischen 07:50 Uhr und 08:00 Uhr an der roten Ampel einen leichten Stoß im hinteren Bereich seines weißen Volkswagen. Bei einer genaueren Begutachtung auf einem naheliegenden Parkplatz war ein frischer Schaden an der hinteren Stoßstange erkennbar. Es ist bislang nur bekannt, dass es sich bei dem hinter ihm fahrenden Fahrzeug, um einen silbernen Mercedes handelte. Dem Autofahrer entstand ein Schaden in Höhe von 2.500 Euro.

