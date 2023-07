Mehrere Körperverletzungsdelikte auf dem Würzburger Kiliani

Gegen 20 Uhr kam es auf dem Festgelände zu einem verbalen Streit zwischen zwei Besuchern, in dessen Verlauf ein 27-jähriger Mann einem 55-jährigen Kontrahenten ins Gesicht schlug. Hierdurch erlitt der Geschädigte eine Gesichtsverletzung und musste ein Krankenhaus aufsuchen. Gegenüber dem Täter wurde ein Platzverweis ausgesprochen und er erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung. Eine erneute Schlägerei ereignete sich um 23.10 Uhr im Festzelt. Zunächst gab es eine verbale Streitigkeit zwischen mehreren Personen. Als ein 19-jähriger Unbeteiligter schlichten wollte, wurde er von einem bisher unbekannten Täter niedergeschlagen und am Boden liegend getreten. Er wurde leicht verletzt.

Vom Täter ist nichts bekannt, eine Beschreibung war nicht möglich. Eine weiteres Körperverletzungsdelikt ergab sich gegen 23:20 Uhr im Bereich der Unterführung Friedensbrücke. Hier konnten zwei Männer am Boden liegend aufgefunden werden, einer der beiden blutete stark. Während sich die Rettungskräfte um die beiden Personen kümmerten, kam eine dritte Person hinzu und schlug den bereits verletzten Mann gegen den Kopf.

Wie sich im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergab, schlug der blutende Mann seinen Kontrahenten mit einem Bierkrug gegen den Kopf. Im Anschluss verletzte sich der Schläger selbst an den Scherben, so dass er stark zu bluten begann. Der dritte Beteiligte wollte im Anschluss seinen Bekannten „rächen“ und schlug den blutenden Täter gegen den Kopf. Die beiden verletzten Personen mussten in ein Krankenhaus verbracht werden, über die Verletzungen ist nichts bekannt.

Alle Beteiligten standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Was der Auslöser der Tat war, muss erst noch ermittelt werden.

Abschließend kam es auf dem Parkplatz an den Mainwiesen gegen 0:40 Uhr zu einem Streit zwischen einem 20-jährigen Mann und einer mehrköpfigen Personengruppe. Im Verlauf des Streits schlug der 20-jährige Täter zunächst einen 17-jährigen gegen die rechte Wange, danach einen 26-jährigen gegen die Stirn.

Als diese den Aggressor wegschubsten, schlug der Täter einem dritten Geschädigten mehrfach ins Gesicht. Schließlich kam ein Begleiter des Täters hinzu und schlug auf eine weitere Person aus der Gruppe ein. Alle Beteiligten wurden vor Ort festgestellt. Alle standen unter Alkoholeinfluss. Die Geschädigten wurden nur leicht verletzt.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.

In Straßenbahn geschlagen

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Freitagabend gegen 22:15 Uhr wurde eine 16-jährige Frau in der Straßenbahn im Bereich Juliuspromenade/Barbarossaplatz von zwei bisher nicht bekannten Tätern geschlagen. Die Täter stiegen an der Haltestelle Ulmer Hof aus. Von beiden ist keine Beschreibung bekannt. Die Geschädigte wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Hintergründe der Tat sind bisher nicht bekannt.

Außenspiegel abgetreten

WÜRZBURG/ZELLERAU. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden gegen 0:50 Uhr im Bereich der Wilhelm-Dahl-Straße an mehren Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten. Vor Ort konnten zwei beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden.

Mehrere alkoholisierte Verkehrsteilnehmer festgestellt

WÜRZBURG/STADTGEBIET. Am Freitagnachmittag gegen 17:30 Uhr wurde in der Veitshöchheimer Straße ein 25-jähriger Radfahrer angetroffen werden. Ein Atemtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen 22:50 Uhr wurde in der Bismarckstraße ein 45-jähriger E-Scooterfahrer einer Kontrolle unterzogen. Bei ihm wurde Alkoholkonsum festgestellt. Nach einem gerichtsverwertbaren Atemtest erwartet ihn ein Bußgeldverfahren.

Ein weiterer Verkehrsteilnehmer wurde in Bereich Haugerring um 04:30 Uhr festgestellt. Der Radfahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, die Weiterfahrt wurde unterbunden. Zeugen konnten vier Jugendliche, zweimal männlich und zweimal weiblich, beobachten, die als Verursacher in Frage kommen. Eine weiterführende Beschreibung konnten sie nicht abgeben. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 400 Euro.

Abschließend wurde gegen 05:00 Uhr in der Pleichertorstraße ein 24-jähriger E-Scooterfahrer kontrolliert. Auch hier wurde Alkoholkonsum festgestellt. Der Mann musste sich ebenfalls einer Blutentnahme unterziehen.

Radfahrerin bei Unfall verletzt

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am 07.07.23, gegen 17 Uhr kam es in der Martin-Luther-Straße Höhe Beethovenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin. Ein Pkw wollte von der Martin-Luther-Straße nach links in die Beethovenstraße abbiegen. Ein entgegenkommender Kleintransporter hielt an und wollte den Pkw abbiegen lassen. Als dieser die Gegenspur überquerte, fuhr hinter dem wartenden Kleintransporter eine Radfahrerin hervor und wurde von dem Pkw erfasst. Durch den Unfall erlitt die Frau Verletzungen an Schulter und am Kopf. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

