Mehrere hundert Liter Diesel laufen nach Unfall in Lohr aus

Mehrere hundert Liter Diesel sind am Montag nach einem Lastwagenunfall auf der B 26/ Rechtenbacher Straße in Lohr ausgelaufen.

Nach Angaben von Sebastian Mademann, Einsatzleiter der Feuerwehr Lohr, ist ein Laster von der Kreuzung am Oberen Tor in Richtung Aschaffenburg gefahren. Dabei hat der Fahrer in der Rechtenbacher Straße, ungefähr zwischen Raiffeisenbank und Autohaus Grampp, mehrere am Straßenrand geparkte Autos gerammt und sich dabei den Tank aufgerissen.



Nach Angaben des Einsatzleiters sind hierbei etwa 300 Liter Diesel ausgelaufen. Ein Spezialfahrzeug einer Umweltservicefirma reinigte die Fahrbahn. Allerdings war der Asphalt durch das Wetter derart aufgeheizt, dass sich der Diesel nur sehr schwer entfernen ließ.



Da Diesel auch unter parkende Autos floss, konnte nicht verhindert werden, dass einige Liter davon in die in die Kanalisation flossen. Die Straße war zwischen der Kreuzung der B 26/ Westtangente bis zur OMV-Tankstelle während der Reinigungsarbeiten halbseitig gesperrt. Die Unfallstelle konnte über ein Wohngebiet umfahren werden.

Monika Büdel