Mehrere Fälle von Wechselbetrug in Aschaffenburg und Hösbach

Zwei Fälle in Bäckereifilialen in Aschaffenburg und Hösbach

Gegen 15:50 Uhr betrat ein Unbekannter eine Bäckerei in der Südbahnhofstraße und wollte ein Bündel 5-Euro-Scheine wechseln. Die Verkäuferin zählte mit dem Mann das Geld und händigte ihm in der Folge einen 100-Euro-Schein sowie einen 50-Euro-Schein aus. Nachdem der Betrüger das Geschäft verlassen hat, stellte sie das Fehlen von 70 Euro fest.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

1,80 Meter groß, 35 Jahre alt, Vollbart, trug schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift „JP“ an der linken Brust

Gegen 16:00 Uhr ereignete sich in einer Bäckerei in der Hauptstraße ein gleichgelagerter Fall. Die Verkäuferin ging hier jedoch nicht auf die Wechselfalle ein und der Unbekannte verließ das Geschäft wieder. Er stieg in einen schwarzen Audi auf der Beifahrerseite ein und fuhr in Richtung Hösbach.

Der Täter in diesem Fall wird wie folgt beschrieben:

1,60 Meter groß, 35 Jahre alt, kräftig, Vollbart

In den beiden genannten Fällen wird durch die Aschaffenburger Polizei ein Tatzusammenhang geprüft.

Weiterer Fall in einer Eisdiele in Kahl am Main

Gegen 17:00 Uhr betrat ein Unbekannter eine Eisdiele in der Hanauer Landstraße und wollte einen 5-Euro-Schein wechseln. Auch in diesem Fall reagierte die Verkäuferin richtig und ging nicht auf den Wechselbetrug ein. Der Täter flüchtete daraufhin und fuhr mit einem schwarzen Audi davon.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

45 Jahre alt, Drei-Tage-Bart, trug Basecap und schwarzen Kapuzenpullover

Die Alzenauer Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen.

Hinweise zu den drei genannten Fällen werden bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg (Aschaffenburg und Hösbach) unter 06021/857-2230 und bei der Alzenauer Polizei (Kahl am Main) unter 06023/944-0 entgegengenommen.

Versuchte Diebstähle aus Autos in Kahl - Verdächtige festgenommen

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagvormittag stellte ein Anwohner drei unberechtigte Personen auf seinem Grundstück fest. Diese gingen drei geparkte Pkw an und flüchteten. Im Nahbereich konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden.

Die Mitteilung über die genannten Personen ging kurz nach 06:00 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Nach ersten Erkenntnissen gingen diese drei geparkte Fahrzeuge an und entwendeten aus einem ein Taschenmesser. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Tatverdächtige im Bereich einer naheliegenden Tankstelle festgenommen werden. Hierbei konnte auch das zuvor entwendete Messer aufgefunden werden.

Die beiden Männer im Alter von 18 Jahren wurden zunächst zur Dienststelle verbracht. Nach einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden einer der beiden wieder entlassen. Der zweite Tatverdächtige verhielt sich gegenüber den eingesetzten Beamten fortlaufen aggressiv und wurde in Sicherheitsgewahrsam genommen. Gegen beide wird nun wegen der genannten Diebstähle ermittelt. Zudem wird geprüft, ob sie für einen weiteren Vorfall am Dienstagmorgen in der Spessartstraße verantwortlich sind.

Nach Unfall im Kreuzungsbereich bei Nilkheim - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM.Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag ist die Aschaffenburger Polizei auf der Suche nach unbeteiligten Zeugen des Unfalls.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 13:00 Uhr auf der Kreuzung Ebertbrücke / Schilllerstraße / Hanauer Straße zum Zusammenstoß zwischen einem Renault Twingo und einem Audi A6. Kurz zuvor passierte ein auf einer Einsatzfahrt befindlicher Rettungswagen die Unfallstelle. Nachdem dieser die Kreuzung verlassen hatte, wollte der Audi nach links in die Schillerstraße abbiegen und kollidierte mit dem Renault, der geradeaus auf der Schillerstraße in Richtung Nilkheim weiterfahren wollte. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei, die nun insbesondere auf Hinweise von unbeteiligten Zeugen hofft:

Wer kann Hinweise zum Unfallhergang geben?

Wer ist hinter dem genannten Audi bzw. dem Renault gefahren und kann Angaben zur Schaltung der Lichtzeichenanlage machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montagvormittag, gegen 09:45 Uhr, wurde in der Frohsinnstraße ein E-Scooter der Marke Trekstor entwendet. Der unbekannte Täter war 170 cm groß und mit einer blau-gelben Jacke bekleidet..

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein unbekanntes Fahrzeug verlor am Donnerstagmorgen, gegen 05:20 Uhr, auf der A3 in Richtung Nürnberg, Teile seiner Ladung (mehrere Alu-Spriegel). Zwei nachfolgende Pkw konnten nicht mehr ausweichen und wurden beschädigt.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.

