Mehrere Einbruchversuche in Gaststätten im Raum Karlstadt

Himmelstadt, Karlstadt-Laudenbach/Lkr. Main-Spessart. Aufgrund der örtlichen Nähe und des jeweiligen Vorgehens sei laut Polizei naheliegend, dass es sich bei dem Einbrecher um ein und denselben Täter handelte.

Zum einen versuchte der Täter im Tatzeitraum mehrere Türen der Mehrzweckhalle Laudenbach aufzuhebeln, um wohl in die dortige Gaststätte zu gelangen. Sein Vorhaben brach der Einbrecher erfolglos ab, jedoch verursachte er Sachschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro.

Desweiteren machte sich der Täter ein paar Kilometer weiter an einer Türe des Biergartens am Main in Himmelstadt zu schaffen. Der Tatzeitpunkt konnte bei diesem Fall auf die Zeit um 03.15 Uhr eingegrenzt werden. Auch hier musste der Unbekannte unverrichteter Dinge wieder abziehen. Es gibt hier keinen Sachschaden.

Die Polizeiinspektion Karlstadt hat in beiden Fällen die Ermittlungen nach dem unbekannten Einbrecher aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Meldung der Polizei Karlstadt

Auto auf Dach gelandet

Steinfeld, Landkreis Main-Spessart. In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr ein 19-jähriger Fahranfänger die Staatstraße 2437 von Stadelhofen in Richtung Steinfeld als es laut eigenen Angaben zu einem folgeschweren Fahrfehler kam. Aufgrund dieses Fehlers verlor der 19-jährige die Kontrolle über seinen Wagen, stieß frontal in einen Straßengraben und landete im Anschluss daran auf dem Dach auf der Fahrbahn.

Alle vier Insassen blieben dem Polizeibericht zufolge unverletzt und konnten das Auto eigenständig verlassen. Am Wagen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ein vor Ort beim Fahrer durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,0 Promille. Die freiwillige Feuerwehr Steinfeld regelte in der Zeit der Unfallaufnahme den Verkehr an der Unfallstelle.

In den Gegenverkehr geraten

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart. Am Freitagnachmittag geriet ein 73-jähriger Autofahrer von Rodenbach in Richtung Lohr fahrend in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Wagen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Reifen am Fahrzeug der Fahrerin abgerissen und auf ein anderes Fahrzeug geschleudert, wodurch der Fahrzeugführer unverletzt blieb, jedoch Sachschaden entstanden ist.

Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde laut Polizei durch diesen Zusammenstoß leicht verletzt. Sie und den 73-Jährigen hat die Besatzung eines Rettungswagens nach medizinischer Erstversorgung in das Klinikum Main-Spessart in Lohr gerbracht.

Die Unfallörtlichkeit wurde zur Unfallaufnahme etwa eine Stunde vollgesperrt. Die Verkehrsregelung wurde durch die Feuerwehr übernommen. Die beiden verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Bezüglich der Unfallursache, warum der 73-jährige in den Gegenverkehr geriet, stehen noch Ermittlungen an.

Gespann mit Anhänger aus Verkehr gezogen

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart. Ein Gespann bestehend aus einem Auto mit Anhänger wurde am Freitag von einer Streife der Lohrer Polizei zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei stellte sich heraus, dass das Gespann mit einer zulässigen Gesamtmasse von 4518 Kilogramm angegeben war. Der Führerschein des Fahrzeugführers gilt aber nur bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 4250 Kilogramm.

Auf den Fahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu, da er zum Führen der Fahrzeugkombination die Fahrerlaubnisklasse BE benötigt hätte.