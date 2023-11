Mehrere Autos in Marktheidenfeld beschädigt - Zeugen gesucht

Des Weiteren wurde an einem Toyota, welcher in derselben Nacht auf dem Parkplatz am Mainkai abgestellt war, zwischen 20:30 Uhr und 11:30 Uhr das kleine Fenster an der vorderen Beifahrertüre durch eine unbekannte Person eingeschlagen. Der Sachschaden beträgt circa 200 Euro.

Zu Beschädigungen an einem weiteren Fahrzeug kam es durch eine unbekannte Person bereits im Verlauf der letzten sechs Wochen. Der Opel der Geschädigten parkte während der Nachtzeit hierbei stets in der Istelstraße oder in der Friedenstraße. Der Täter verkratzte den Pkw an zahlreichen Stellen, ferner wurde das Opel-Emblem der Heckklappe herausgebrochen und entwendet. Der linke vordere Scheibenwischer wurde nach oben gebogen. Der Sachschaden beträgt circa 700 Euro. Weiterhin klemmte die unbekannte Person Blumen unter den zuvor verbogenen Scheibenwischer und malte ein Herz in die zuvor verkratzte Scheibe der Fahrertüre.

Die Polizei Marktheidenfeld ermittelt in allen Fällen aufgrund Sachbeschädigung und bittet etwaige Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 09391/9841-0 zu melden.

Rathauswand beschmiert - Polizei sucht Zeugen

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sprühte eine unbekannte Person zwischen 17:00 Uhr und 12:00 Uhr ein Graffiti auf die Außenfassade des Rathauses der Stadt Marktheidenfeld. Der silberne Schriftzug ist circa 3x1,5 Meter groß und besteht aus den Worten: „Free:M“, „Free Palastio“, sowie „RIP Fara“. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Marktheidenfeld ermittelt aufgrund Sachbeschädigung und bittet etwaige Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 09391/9841-0 zu melden.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld

Jogger von Hund gebissen

Retzstadt/Lkr. Main-Spessart. Eine unliebsame Begegnung hatte am Freitagmittag (10.11.) ein 35-jähriger Jogger, der auf dem Retzstadter Radweg in Richtung Retzbach laufend seinem Sport nachging.

Als der Jogger gegen 12:30 Uhr eine 53-jährige Frau mit ihrem freilaufenden Golden Retriever passierte, wurde er plötzlich von dem Hund angesprungen und in den rechten Oberschenkel gebissen. Das Tier ließ nach wenigen Augenblicken von seinem Opfer ab und wurde von seinem Frauchen wieder unter Kontrolle gebracht. Der Geschädigte zog sich bei dem Vorfall eine leichte Bisswunde am Oberschenkel zu. Gegen die Hundehalterin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Meldung der Polizei Karlstadt