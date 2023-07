Mehr gesprengte Geldautomaten denn je in Deutschland

Dabei erbeuteten die Täter 29,9 Millionen Euro Bargeld (2021 noch 19,5 Millionen). Das meldet das Bundeskriminalamt (BKA) in seinem Bundeslagebild »Angriffe auf Geldautomaten«. Damit ist ein neuer Höchststand seit Beginn der statistischen Erfassung im Jahr 2005 erreicht, so das BKA.

Mehr Festsprengstoffe

Die Geldautomaten wurden im vergangenen Jahr weit überwiegend mithilfe fester Explosivstoffe gesprengt (399 Fälle; 2021: 250, +59,6 Prozent). Damit setzte sich laut BKA der in den Vorjahren registrierte Trend zu Festsprengstoffen fort. Diese Sprengstoffe verursachen laut BKA erhebliche Schäden setzen Menschen in der Umgebung der Automaten einer hohen Gefahr aus, als die in den Vorjahren häufig verbreitete Methode die Automaten mit einem Gasgemisch zu sprengen.

Mehr Gewaltbereitschaft

Weiter stellt das BKA fest, dass die Täter gewaltbereiter sind, als dies in den Vorjahren der Fall war. Im Lagebild nennt das BKA Bedrohungen und Körperverletzungen und zum Teil auch Freiheitsberaubung als Beispiele.

128 Tatverdächtige konnte die Polizei im Zusammenhang mit den Geldautomatensprengungen im vergangenen Jahr ermitteln. 87 von ihnen seien aus dem Ausland eingereist, so die BKA Statistik. Von ihnen hatten 75 ihren Lebensmittelpunkt in den Niederlanden. Die Mehrheit der ermittelten Tatverdächtigen besitzt die niederländische Staatsangehörigkeit. Das sind über die Hälfte der verdächtigen.

Täter aus den Niederlanden

Die Einreise von Tätern aus den Niederlanden deckt sich auch mit der Verteilung er Sprengungen im Bundesgebiet. In Nordrhein-Westfalen waren es 182 Fälle, in Niedersachsen 61 und in Rheinland-Pfalz 56. In Hessen dagegen wurden 41 Taten verzeichnet, in Bayern 37 und in Baden Württemberg 34. In Berlin wurden 26 Sprengungen oder Sprengversuche registriert, die übrigen Bundesländer liegen bei maximal 10 Fällen.

Den Staken Anstieg von Angriffen auf Geldautomaten von 579 im Jahr 2021 auf 660 im Jahr 2023 führt das BKA auch darauf zurück, dass im Jahr 2021 aufgrund der Corona-Maßnahmen weniger Tätergruppen reisten, als dies 2022 wieder der Fall war.

Hilft Färben der Scheine?

Um gegen die Geldautomatensprengungen vorzugehen, kamen Vertreterinnen und Vertreter betroffener Behörden und der Privatwirtschaft im Rahmen des im November 2022 und im Juni 2023 stattfindenden bundesweiten »Runden Tischs Geldautomatensprengungen« zusammen, so das BKA. Hier wurden unter anderem freiwillige Präventionsmaßnahmen, wie der Nachtverschluss von Automaten, der Einsatz von Einfärbe- oder Klebesystemen und eine Verringerung des Bargeldhöchstbestands in Automaten, vereinbart.

Wie wirksam Maßnahmen, wie das Einfärben oder Verkleben der Scheine ist, gibt es unterschiedliche Meinungen. Täter schauten nicht nach, ob der Automat Scheine mit Farbe markiere, bevor dieser gesprengt werde, hieß es bei früheren Recherchen unseres Hauses dazu aus Bankenkreisen.

Dirk Ceelen